Tuzla’da bir market zincirinin deposunda korkutan yangın

-itfaiyenin müdahalesi

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( İSTANBUL - 3) İSTANBUL



- Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesinde bulunan bir market zincirinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesinde bulunan bir market zincirine ait depoda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. (ÖY-

