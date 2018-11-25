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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Tuzla'da AVM'de korkutan yangın

Tuzla'da AVM'de korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Alışveriş Alışveriş Merkezi 

-İtfaiyenin çalışması
-Polisten detay

( İSTANBUL )- AVM'nin çatısında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü İSTANBUL

- Tuzla'da E-5 Karayolu kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Edinilen bilgilere göre olay E-5 kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Tuzla ve Pendik itfaiye grubu ekipleri sevk edildi. Yangının AVM'nin çatı kısmında bir bacadan kaynaklandığı öğrenildi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.
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