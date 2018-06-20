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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tuzla’da anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene hapis istemi

Tuzla’da anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene hapis istemi

arşiv görüntüler

Amatör Kamera Hapis İstemi Öğretmen Öğrenciler Öğretmenlik 

-anaokulu önünden görüntüler
-amatör kamera görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla’da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü iddia edilen öğretmen hakkında “kötü muamele” suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tuzla’da özel bir anaokulunda öğretmenin öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki Zeynep Atasever’in 4 yaşındaki oğlu R.M.A., okulun sahibi ve aynı zamanda öğretmenlik yapan Güler Mert’in kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini söylemesi üzerine anne Atasever’in, hem iş ihtiyacı nedeniyle hem de çocuğunun gözünün önünde olmasını istediği için anaokulunda işe başladığı anlatıldı. Görüntüleri veli kaydetti İddianamede, Zeynep Atasever’in 2018 yılının Ocak ayında şüpheli Güler Mert’in çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu, yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu kayıt altına aldığı belirtilirken, videoları diğer velilere gönderdiği kaydedildi. Çocukları toplu halde çıplak vaziyette tuvalete götürmüş Zeynep Atasever’in okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğunun belirtildiği iddianamede, video kayıtları ve fotoğraflarda şüpheli Güler Mert’in sınıfta ders sırasında öğrencilere karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek alt tarafları çıplak vaziyette tuvaletin önünde sırada beklettiğinin tespit edildiği vurgulandı. “Güler’e söyleme baba” İddianamede, müşteki Şener E.'nin 3 yaşındaki oğlu B.E.’nin sürekli el tırnaklarıyla oynaması, altını ıslatması ve bir şey olduğunda “Güler’e söyleme baba” sözlerinden şüphelendiğini söylediği, diğer müşteki Arzu B. ‘nin ise 4 yaşındaki kızının bazı geceler uykusundan kalkarak duvar dibine çöküp “yapma yapma” diye seslendiğini, gördüğü şiddet nedeniyle bu şekilde davrandığını anladığını beyan ettiği belirtildi. Suçlamaları reddetti Şüpheli Güler Mert’in ise suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Şüpheli Mert’in 30 çocuğa yönelik “kötü muamele” suçundan 1 yıl 3 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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