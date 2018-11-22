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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Tuzla’da 2 katı çöken bina havadan görüntülendi

- Tuzla’da 2 katı çöken bina havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Güvenlik Önlemi 


- Tuzla'da 7 ve 8'inci katına betonu atılan inşaat halindeki binada çökme yaşandı. Binanın çöken kısmı drone ile havadan görüntülendi. Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak’ta inşaatı devam eden bir binanın betonu atılan 7’nci ve 8’inci katında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olay nedeniyle sokak içerisi ekipler tarafından yaya ve araç trafiğine kapatılırken, binada yaşanan göçme drone ile havadan görüntülendi. (MB-
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