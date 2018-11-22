- Tuzla’da 2 katı çöken bina havadan görüntülendi



- Tuzla'da 7 ve 8'inci katına betonu atılan inşaat halindeki binada çökme yaşandı. Binanın çöken kısmı drone ile havadan görüntülendi. Tuzla Aydıntepe Mahallesi Çamlık Sokak’ta inşaatı devam eden bir binanın betonu atılan 7’nci ve 8’inci katında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından polis binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olay nedeniyle sokak içerisi ekipler tarafından yaya ve araç trafiğine kapatılırken, binada yaşanan göçme drone ile havadan görüntülendi. (MB-

