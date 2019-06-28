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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tuzla Bahçeköy Okulları düzenlenen törenle açıldı İzle

Tuzla Bahçeköy Okulları düzenlenen törenle açıldı İzle

Toplantı Detay

Öğretmenler Öğretmen Eğitim Kampüsü Kullar Irak 

-Konuşmalar
-Kurdele kesimi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Tuzla Bahçeköy Okullarının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törende Bahçeköy Koleji kurucuları Ekrem Karakoç ile Uğru Kurt’un konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile okulun açılışı gerçekleştirildi.
Bahçeköy Koleji Tuzla Bahçeköy Okulları açılışı düzenlenen törenle Tuzla’da yapıldı. Etkinliğe Bahçeköy Koleji kurucuları Ekrem Karakoç, Uğur Kurt ile okulun idari kadrosunun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Törende, açılışı yapılan kolej hakkında katılımcılara bilgi verme amacıyla sunum yapıldı. Bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerini barındıran ve İstanbul Anadolu Yakasının en büyük kampüsü olan Tuzla Bahçeköy kampüsünün açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Törende konuşma yapan Bahçeköy Koleji kurucusu Ekrem Karakoç, “Biz Bahçeköy Koleji olarak 21. yüzyılın dünya vatandaşlarını yetiştirme yolunda, bölgenin en büyük donanımlı kampüslerinden olan Tuzla Bahçeköy kampüsümüzde temel amacımız eğitimde fırsat eşitliği yapabilmek, ilkeli kaliteli ve başarılarla dolu bir kurum yapabilmektir ve bu kurumun daha fazla öğrencimizin hayatlarına doğru dokunuşları yapabilmesini sağlamaktır. Çok uzun yıllardır içinde bulunduğum eğitim camiasında yeniden böyle muhteşem bir kampüs ile hizmet etmek beni ve arkadaşlarımı çok heyecanlandırıyor. Ve bu eğitim kampüsümüzün bölgemizin çocuklarına, öğretmenlerine, velilerine hayırlı olmasını diliyorum. Sizin çocuklarınız artık bizimle çocuklarımız. Sadece işimiz değil gururumuz mutluluğumuz Bizler Türkiye'mizin geleceğini yetiştiriyoruz Bugün burada bizi yalnız bırakmayan başta çok değerli misafirlerimize, dostlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum” dedi.
Bahçeköy Koleji kurucusu Uğur Kurt yaptığı konuşmada, “Bizler biliyoruz ki okulu okul yapan öğretmenlerdir ve bu işi gönlüyle yapan öğretmenlerle başarı sağlanır. Öğrenci ve veli mutluluğu ancak öğretmenlerimizin mutlu ve istikrarlı çalışabildiği ortamlarda sağlanmaktadır. Bu sebeple öğretmen ve yönetici kalıcılığı, kurum aidiyeti ve kültürü için bizim vazgeçilmezimizdir” diye konuştu.
Toplantıda yapılan konuşmaların ardından sahnede kurdele kesilmesi ile okulun açılış yapıldı.
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