Tuzaklı mayınlar yeni nesil dedektörlerle bulunacak

- Türkiye’de ilk kez yapay zeka teknikleri ve pasif algılama yöntemi kullanılarak yeni nesil mayın dedektörü geliştirildi. Hitit Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen savunma sanayi projesi kapsamında yapılan “Manyetik Anomali Yöntemi İle Gömülü Cisimlerin Tespit Edilmesi (Mayın Tespit Sistemi)” çalışması neticesinde her türlü mayını ve gömülü el yapımı patlayıcıyı (EYP) tespit eden düzenek geliştirildi. Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen projeye 14 bin liraya mal olurken proje Gazi Üniversitesi’nden Doç Dr. Cemal Yılmaz, Yusuf Sönmez ve Dr. Salih Söyler, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hamdi Tolga Kahraman, Hitit Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Sönmez ile Araştırma Görevlisi Çağrı Suiçmez görev aldı. Ar-Ge çalışmaları 3 yıl süren ve yazılımına kadar tamamı milli olan yeni nesil mayın dedektörüyle, pasif sinyal özelliği ile mayın araması yapan operatörü patlamalara karşı koruyan ve hatalı alarm oranını minimuma indiren dedektör, yapay zeka algoritması sayesinde el yapımı patlayıcıları büyüklüğüne göre ayırt ederek sınıflandırabiliyor. Gazi Üniversitesi Doç. Dr. Cemal Yılmaz, yeni geliştirilen mayın dedektörünün kullanım teknikleri, yapay zeka teknikleri ile akıllı bir dedektörü olduğunu belirterek, zaman zaman mayın aramalarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmeyi sağlayacak yenilikleri de bünyesinde barındırdığını söyledi.



Türkiye7de mayından arındırılmak istenen çok sayıda bölgenin olduğunu dile getiren Do. Dr. Cemal Yılmaz, “Ülkemizin güne bölgesinde mayından arındırılmak istenen çok büyük bir bölge var. Zaman zaman çok büyük sorunlarla karşılaşılıyor. Bu problemlere çözüm üretebileceğimizi ve yapılan çalışmalar katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Kullandığımız yöntemler hem yazılım hem yöntem olarak yeni yöntemler. Mevcut sistemdeki dedektörlere farklı bir bakış açısı ve sistem getirdik. Bunu yaparken de milli imkanlarla milli yazılım geliştirdik” dedi.

Cihazı kullanılabilecek boyutlara taşımak için çalıştıklarını dile getiren Doç. Dr. Yılmaz, patentini alarak son halini vereceklerini belirtti.

Yazılımını özel sektörden talep eden firmalarını olduğunu dile getiren Yılmaz, öncelikli olarak Türk devletini, milletini ve askerini ve bu alandaki ihtiyaçlara cevap vermek istediklerini ifade etti.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türk insanına fırsat verildiğinde, şans verildiğinde yapamayacağı hiçbirşey olmadığını dile getirerek, “Buda onlardan bir tanesi. Savunma sanayisinde yüzde 20 olan yerlilik payı şunda yüzde 60-70’lere ulaştı. Bu gerçekten gurur verici. Artık sınır ötesinde varsak, artık dünya 5’ten büyük diyorsak, artık bunu tüm dünyaya haykırabiliyorsak bu şey bu ve bunun benzeri çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Bu çalışmayı çok önemsiyorum. Bu konuda gücümüzün yettiği ölçüde destek olacağız” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Alkan, Hitit üniversitesi’nin sadece tek başına edğil, diğer üniversitelerle birlikte olunca daha güçlü olduğunu belirterek, bu işbirliğinin daha farklı alanlarda devam edeceğini sözlerine ekledi.