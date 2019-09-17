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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tüyler ürperten cinayet kamerada... Kız kardeşiyle arkadaşlık yapan şahsı böyle öldürdü İzle

Tüyler ürperten cinayet kamerada... Kız kardeşiyle arkadaşlık yapan şahsı böyle öldürdü İzle

-Güvenlik kamerası

Hastane Güvenlik Kamerası Kız Kardeş Polis Ekipleri Cinayet 

--Olay yerinden aktüel görüntüler
-- ölen şahıs foto

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğü cinayet, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cami Kebir Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.U., kız kardeşiyle arkadaşlık yaptığını öğrendiği Burak S.'yi takip etti. Burak S.'nin iş çıkışında kardeşiyle beraber yürüdüğü sırada arkadan koşarak gelen T.U., elindeki bıçakla Burak S.'ye saldırdı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, ağır yaralanan Burak S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, T.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. T.U.'nun emniyetteki işlemleri sürüyor. (AG-AÖ-
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