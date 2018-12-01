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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tuvaletini yaparken belindeki silah ateş alan adam yaralandı

Tuvaletini yaparken belindeki silah ateş alan adam yaralandı

Sedye ile hastaneye getirilmesi

( BURSA ) - Tuvaletini yaparken az daha ölüyordu BURSA

İlk Müdahale Hastane Oto Tamirhanesi 


- Bursa’nın İnegöl ilçesinde tuvaletini yaparken belindeki silahı ateş alan adam yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerindeki bir oto tamirhanesinde yaşandı. İddiaya göre Arkadaşının işlettiği oto tamirhanesine ziyarete gelen Yasin Temur (42) tuvalete girerken belindeki tabancasını çıkarmadı. Kemerde takılı kılıfın içinde bulunan silah Temur’un tuvaletini yapmak istediği sırada ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Temur’un kalçasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı adam İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Temur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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