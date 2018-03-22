Tütüne alternatif başladı, diğer çiftçilere örnek oldu

-çam ağaçları rop

-Lavanta detay

-Lavanta rop



( DENİZLİ -ÖZEL) - Hedefleri yağ tesisi kurmak DENİZLİ



- Denizli'de bir çiftçi tütüne alternatif olarak başladığı kekik, adaçayı ve lavanta üretimiyle köylülere örnek oldu. Çam balının artması için basra böceği aşısı yaptıran çiftçinin hedefi ise bölgede kekik, adaçayı ve lavanta yağı tesisi kurmak. Pamukkale ilçesi Gözler Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Aksoy, tütüne alternatif olarak başladığı kekik ekimine, ada çayı, lavanta ve ceviz ile devam etti. Daha sonra çalışmalarına arıcılığı da ekleyen Mehmet Aksoy, çevresindeki çiftçilere örnek oldu. Mahallesinde kekik ekimini arttıran Aksoy ve diğer çiftçiler şimdi bölgeye yağ fabrikası açmak istiyor. Çalışmaları hakkında bilgi veren Aksoy "Tütüne alternatif kekik bulduk. 1994 yılında bir metrekareden başladım, ilerlettim. Bunun köylü vatandaşlarımıza, çevremize herkese söyledim. Onlar da diktiler, yetiştirmeye başladılar. Kekik dikiminden herkes memnun oldu. Kekikten sonra adaçayı ektim, daha sonra lavanta ektim. Ayrıca ceviz ağaçlarını da diktim. 84 dönüm ceviz var. 15 ton kadar ürün aldım" dedi.

"Üretim şekli" Aksoy, "Adaçayından, kekikten, lavantadan hepsinden memnunum, köylü vatandaşımız bunlardan yaparsa çok çok memnun kalır. Lavantanın tohumu olmuyor. Adaçayının tohumu olmuyor bunlar çelikten yetişiyor. İsteyen arkadaşlara çelikten, fidan da yapıyoruz. 2004 yılında lavanta diktim. Lavantayı çiçeği oluyor, çelikten yapıyorum. Vatandaşlara veriyorum üretiyorlar. Yaygınlaştırıyoruz, kekik gibi bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Yağ fabrikası kurmak istiyoruz. Lavanta, kekik, adaçayının yağını çıkarmak istiyoruz. Lavantadan 30 yıl verim alınıyor. Hiç ilaç atılmaz, diplerine gübre atılır, araları sürülür, yaban otları alınır, temmuz ayında biçim yapılır. Isparta'ya gül yağı fabrikalarına teslim ediyoruz" ifadelerini kaydetti "Basra böceğiyle çam balı üretimi artıyor" Çam balı üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmalarının da olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Çam balı üretimini arttırmak için çam ağaçlarına basra getirttiğini belirterek, "Basra böceği getirdim. Arı bundan bal alıyor. Ben bunu başka bir yerden getirdim. Çamların diplerine koydum buradan üredi, arı bunlardan besleniyor, daha güzel çam balı elde ediyoruz. Ben de başka bir ilden gördüm ve getirdim. Vatandaşlara da tavsiyem yapsınlar, üretsinler, ormanlarda da olsun, her yerde çam balı yetişsin. Arı için verimli oluyor" dedi.



