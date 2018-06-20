Tutuklanan FETÖ'cü eski yüzbaşıdan akıl almaz savunma: 'Çalışma kitaplarımı almak için üsse geldim. Darbe kalkışması olunca da dışarıya çıkışlar kapatıldığı için üs içerisinde kaldım' Haberi

-Gözaltına alınan Mehmet Aslancan, Mehmet Koçak ve eski yüzbaşı Kenan Şahin'in evden çıkartılması

-Gözaltına alınan şüphelilerin polis aracına alınması

-Şüphelilerin yakalandığı Geygubat evinin bulunduğu apartman genel detay



( KONYA ) Tutuklanan FETÖ'cü eski yüzbaşıdan akıl almaz savunma: "Çalışma kitaplarımı almak için üsse geldim. Darbe kalkışması olunca da dışarıya çıkışlar kapatıldığı için üs içerisinde kaldım"- Konya'da yargılandığı 'Mak Timi' davasından beraat ettikten 10 gün sonra gaybubet evinde yakalanan ve eve televizyon kurmak için gittiğini söyleyen 3. Ana Jet Üs Komutanlığı eski istihbarat şube müdürü ve evde yakalanan iki şüpheli tutuklandı KONYA



- Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütüne üye olmak ve darbeye teşebbüse yardım etmek suçlarından yargılandığı davadan beraat ettikten 10 gün sonra gaybubet evinde yakalanan ve eve televizyon kurmaya gittiğini söyleyen eski 3. Ana Jet Üs Komutanlığı eski istihbarat şube müdürü Yüzbaşı ve evde bulunan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimi gecesi yıllık izindeyken memleketi Malatya’dan yola çıkarak Konya’ya gelen 3. Ana Jet Üssü eski istihbarat şube müdürü Yüzbaşı Kenan Şahin, savaş harekat merkezinde darbecilerle toplantı yaptıktan sonra yakalandı. Kenan Şahin, yargılandığı mahkemedeki savunmasında, “FETÖ üyesi değilim. 15 Temmuz akşamı 21.30’da çalışma kitaplarımı almak için üsse geldim. Darbe kalkışması olunca da dışarıya çıkışlar kapatıldığı için üs içerisinde kaldım" diyerek kendisini savundu. İzindeyken üniformasını giyen ve tanık olarak mahkemede dinlenen Nöbetçi Amir Gülçin Kır’a, "Çağırdılar izni yarıda bırakıp geldim” diyen eski yüzbaşı, hakkındaki ifadelere rağmen 31 Mayıs’ta Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 sanıkla birlikte yargılandığı davada silahlı terör örgütüne üye olma ve darbeye teşebbüs suçlarından beraat etti. Gaybubet evinde yakalandı Kenan Şahin hakkında mahkemenin verdiği beraat kararı tartışılırken, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde tespit ettikleri gaybubet evine gece baskın yaptı. Evde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında müdür pozisyonunda görev yapan Mehmet Aslancan ve Mehmet Koçak ile 10 gün önce darbe teşebbüsüne yardım suçundan beraat eden eski yüzbaşı Kenan Şahin yakalandı. Mehmet Aslancan’ın üzerinden 1, Mehmet Koçak’ın üzerinde de 3 farklı sahte kimlik bulundu. Evde yapılan aramada 'FALCON' uygulaması yüklü 5 cep telefonu, 8 bin dolar, 18 bin lira para ve örgüt tarafından dağıtılan marketlere ait alışveriş kartları ele geçirildi. 3 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Televizyon kurulumu için eve girmiş Beraat ettikten 10 gün sonra gaybubet evinde yakalanan Kenan Şahin polisteki ifadesinde, televizyonunu Mehmet Koçak isimli şahsa sattığını söyleyerek, "Akşam geç saatlerde televizyonu almak için Mehmet Koçak evime geldi. Bana arabası olmadığını, araç bulamadığını söyleyerek benden yardım istedi. Ben de bunun üzerine kendi aracımla televizyonu götürebileceğimi söyledim. Bunun üzerine satışını yaptığım televizyonu Mehmet Koçak’ın Bosna Hersek Mahallesi'nde bulunan evine götürdük. Mehmet Koçak, benden televizyonu kuramayacağını ve televizyonun kurulumu için yardım istedi. Eve girdiğimde daha önce görmediğim ve adını şimdi öğrendiğim Mehmet Aslancan da oradaydı" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Evdeki şahısları tanımıyormuş Öte yandan örgüt evinde yakalanan Kenan Şahin, "Televizyonun kurulumunu yaptığım sırada zil çaldı. Kapı açıldığında ise polisler içeriye girdi. Daha sonra polisler bizi gözaltına aldı. Benim o evde bulunma sebebim, satmış olduğum televizyonun kurulumunu yapmak içindi. Bu kişilerin FETÖ/PDY mensubu ve firarisi olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Evde bulunan Mehmet Aslancan ve Mehmet Koçak'ın ne iş yaptıklarını da bilmiyorum. Aynı evde bulunmam tamamen tesadüfidir. Bu evin FETÖ/PDY yapılanmasına ait olup olmadığını da bilmiyorum. Bu kişilerin FETÖ/PDY yapılanması mensubu şahıslar olduğunu bilseydim, kesinlikle böyle bir hata yapmazdım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Öte yandan tutuklanan eski yüzbaşı Kenan Şahin'in FETÖ üyelerinin yürüttüğü askeri casusluk soruşturmasının bilirkişisi olan yüzbaşı ağabeyi Cihan Şahin'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, "Gelene ateş edin mermilerinizi boşa harcamayın" talimatı verirken polis tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

