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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Tusk Ve Borisov, AB-Türkiye Zirvesini Görüştü

- Tusk Ve Borisov, AB-Türkiye Zirvesini Görüştü

Tusk ve Borisov görüşmesi

( SOFYA ) - Tusk ve Borisov, AB-Türkiye zirvesini görüştü SOFYA

Sığınmacı Bild Toplantı Sığınma 


- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye-AB zirvesi öncesinde Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Türkiye-AB zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk zirvenin ev sahibi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Türkiye-AB zirvesinden beklentilerin ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak toplantının önemi konusunda Tusk ile hemfikir olduklarını kaydeden Borisov, “Bulgaristan için iyi komşuları olması son derece önemli. İyi ilişkiler sığınmacı akınını önlenmesi nedeniyle AB için de önemli” dedi.
Öte yandan, zirve için Varna’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
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