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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

teröristin fotoğrafı

Gori 

-arşiv görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı Tendürek Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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