Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

-arşiv görüntüler



( AĞRI ) AĞRI



- İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birisinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ağrı Tendürek Dağı’nda İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan 'Agir' kod adlı Uğur Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

