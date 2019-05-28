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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü Haberi

Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü Haberi

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Teröristler Gori 

-teröristin fotoğrafı

( SİİRT )- İki terörist Tillo'da silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi SİİRT

- Siirt'in Tillo ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Öldürülen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilçesi Çınarlısu koyu kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, Şehit Güvenlik Korucusu Resit Koçak 2019-07 Operasyonunda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral isimli terörist olduğu tespit edildi.
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