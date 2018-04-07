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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şahin: 'Kahramanmaraş turizm anlamında gelecek vaadeden bir şehir'

TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şahin: 'Kahramanmaraş turizm anlamında gelecek vaadeden bir şehir'

Tarihi taş köprü

İsaf Kayak Merkezi Şili Tarihi Mekan Kuyular 

-Su sporları merkezi
-Menzelet barajı
-Tekne turu
-Engin şahin röp
-Sercan Kıran röp

( KAHRAMANMARAŞ ) TÜRSAB Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Şahin: "Kahramanmaraş turizm anlamında gelecek vaadeden bir şehir" KAHRAMANMARAŞ

- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan Engin Şahin, “Kahramanmaraş, turizm anlamında gelecek vaadeden bir şehir” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ankara merkezli seyahat acentalarını Kahramanmaraş’ta ağırladı. Türkiye seyahat acentalarından oluşan 30 kişilik grup, Karamanmaraş’ın doğal güzelliklerini gezdi. Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Kahramanmaraş’ta bulunan Ankaralı seyahat acentaları, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etme imkanı buldu. Acentalar, Yedikuyular Kayak Merkezi, Taş Köprü, Menzelet Barajı, Su Sporları Merkezi, Başkonuş Yaylası ve kaplıcalar ile tarihi mekanları ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında önemli çalışmalar yaptığını söyleyen TÜRSAB Ankara Orta Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Engin Şahin, “Gördüğümüz kadarıyla Kahramanmaraş, turizm açısından çok yüksek bir potansiyeli olan bir şehir. Kahramanmaraş, turizm anlamında gelecek vaadeden bir şehir. Biz, Ankara’dan 30 seyahat acentası ile geldik. Dün kayak merkezini ziyaret etmiştik bugün de yine Kahramanmaraş’ın tarihi ve doğal güzelliklerini geziyoruz. Yarın ise kenti ziyaret edip döneceğiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin turizm noktasında büyük katkıları olacağından eminim. Başkan Fatih Mehmet Erkoç da zaten bize yapacağı yatırımları anlattı” şeklinde konuştu.
Ankara’dan gelen bir seyahat acentası yetkilisi Sercan Kıran ise, “Umarım burada güzel turlar yaparız, az önce tekne turu yaptık. Her şey çok güzel. Kahramanmaraş’ın doğasını böyle beklemiyorduk. Biz de misafirlerimize Kahramanmaraş’ı tavsiye edeceğiz ve umarım güzel turlar düzenlenir” diye konuştu.

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