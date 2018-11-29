Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Esin: “Her şey dahil uygulamasına kısıtlama getirilmeli” İzle

TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Esin: “Her şey dahil uygulamasına kısıtlama getirilmeli” İzle

açıklamalar

Sayılar Basın Toplantısı Toplantı Yıldızlı Basın Mensupları 

-detaylar
-turist ve tatile giden vatandaş görüntüsü (arşiv)

( MUĞLA ) MUĞLA

- TÜRSAB Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, otellerdeki ’her şey dahil’ uygulamasına yasal kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirterek; “Şehir içinde bu sistemi uyguladığınızda esnaf, otelci, turizmci gerekli kazancı elde edemiyor. Bu sistemde turist otelden dışarı çıkmıyor” dedi.
Türkiye Seyehat Acentaları Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, 2018 yılının ilk 10 ayına ilişkin turist sayıları ilişkin verileri açıklamak için basın toplantısı düzenledi.
Esin, toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otellerdeki her şey dahil uygulamasına yasal bir kısıtlamanın getirilmesi gerektiğini vurgulayan Esin, şöyle konuştu: “Turizm Bakanı’mızın dediği gibi ‘turist sayısı önemli değil, turistin niteliği önemli. Bana göre de turistin niteliği önemli. Ancak bunu sağlamak için de bazı şeyler sağlamak gerekir. Bana göre yapılması gereken ilk şey, ‘her şey dahil’ sistemine bir kısıtlama getirmektir. Ne zamanki biz bu uygulamayı hayata geçirirsek, bölgemize gelen turistin kalitesi, niteliğinin de değişeceğine inanıyorum. İtalya, İspanya, Yunanistan bu sistemden vazgeçti. Rodos’a gidiyorsunuz, iki yıldızlı bir otelde oda kahvaltı 60-70 euro. Ama orada, özellikle 4 ay boyunca, kalacak yer bulamıyorsunuz. Bizde de bunu yapmak için yasal olarak ‘her şey dahil’ sisteme bir kısıtlama getirilmelidir. Yapılmasın demiyorum ama belli yerlerde yapılsın. Şehir içinde bu sistemi uyguladığınızda esnaf, otelci, turizmci gerekli kazancı elde edemiyor. Bu sistemde turist otelden dışarı çıkmıyor.”
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı