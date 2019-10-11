Türsab Başkanı Bağlıkaya Dalaman, Göcek ve Fethiye Seyahat Acenteleriyle bir araya geldi Video

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Dalaman, Göcek ve Fethiye'de faaliyet gösteren seyahat acenteleri temsilcileriyle bir ayara geldi. Bir restoranda yapılan toplantıya, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, TÜRSAB yönetim kurulu, FTSO Başkanı Osman Çıralı üyeleri ve turizmciler katıldı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya yaptığı açıklamada, “Özellikle Türk tur operatörlerinin ülkenin turist kapasitesinde çok önemli katkıları var. Şu anda Türkiye'ye 1 milyon, 1,5 milyon turist getiren Türk tur operatörleri var. Thomas Cook'un piyasadan çekiliyor olmasının bütün tatil destinasyonlarını olduğu gibi Türkiye'yi de negatif etkiyecek. Türkiye'de bakanlık, kamu ve özel sektörlerin bu eksikliği mümkün olduğu kadar az hissettirecek tedbirler aldı. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, yalnızca uçak koltuğu hiçbir zaman bir şey ifade etmiyor. Uygun paket yapabilecek bir tur operatörü desteği de şart. Yalnız başına tur operatörünün hiçbir şey yapamayacağı gibi yalnız başına uçak şirketinin de bir şey yapabilmesi mümkün değil. Sürecin ardından İngiliz pazarında da Türk tur operatörlerinin daha aktif olacağını, yaşanan boşluğu, açığı kapatacaktır" dedi.

"Tur operatörleri desteklenmeli" Bağlıkaya, yabancı tur operatörlerinin muhakkak desteklenmesi gerektiğini ifade ederken, “Bir tur operatörü iflas etmiş olabilir, ya da iyi yönetilmemiş olabilir. Onlarca tur operatörü Türkiye'ye operasyon yapıyor. Özellikle Türk tur operatörlerinin ülkenin turist kapasitesinde çok önemli katkıları var" diye konuştu.

"Fuarlar Etkili Olmasaydı Rakiplerimiz Katılmazdı" Fuarların çok önemli olduğunun altını çizen Bağlıkaya şunları söyledi: "Fuarlar çok önemlidir. Fuarlar aslında var oluş yerleridir. Fuarlarda satış olmasa da tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin de buralarda etkin bir şekilde yer alması lazım. Eğer fuarlar etkisiz olsaydı ana rakiplerimiz olan Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkeler hiç fuarlara katılmazdı. Her yıl daha etkin, büyük stantlarla katılıyorlar. Fuar satış yeri değildir, ama bizim olmazsa olmazımızdır. Muhakkak fuarlarda var olduğumuzu ve bu işte iddialı olduğumuzu, bir turizm ülkesi olduğumuzu bütün ürünlerimizle sunmamız gerekiyor.” Gastronomi turizminden bahsedildiğini, ama nerede ne yenir, kim yapar, hangi lezzetler nerede olduğuyla ilgili hiç doküman olmadığını dile getiren Bağlıkaya, yaklaşık 50 ilin gastronomi haritasının çıkarıldığını, yakında tüm illerin tamamlanacağını kaydetti.



