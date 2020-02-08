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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Turp üreticisinden Çinlilere “Turp yiyin turp gibi olun” tavsiyesi Video

Turp üreticisinden Çinlilere “Turp yiyin turp gibi olun” tavsiyesi Video

Savrun çayında turp yıkayan kadınlar

Fabrika Grip Potasyum 

-Savrun çayında turpun yıkanması ve paketlenmesi
-Birlik Başkanı Soner Topalhan ile turp havuzunda röportaj
-Siyah turp ve bal karşımı hazırlanması

( OSMANİYE - ÖZEL)- İçerisinden bal süzülen siyah turp astım bronşit grip ve enfeksiyonların şifa kaynağı OSMANİYE

- Türkiye’nin Turp ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan Turp’un astımdan bronşite gripten viral enfeksiyona kadar bir çok hastalığın şifa kaynağı olduğunu belirterek korona virüs ile mücadele eden Çinlilere "Turp yiyin turp gibi olun" tavsiyesinde bulundu. Kadirli ilçesinde “bacasız fabrika” ve “kırmızı altın” olarak anılan turp için Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, özellikle içerisinden bal süzülen siyah turpun astım bronşit grip ve enfeksiyonların şifa kaynağı olduğunu söyledi.

Çinlilere “Turp yiyin turp gibi olun” şeklinde seslenen Topalhan, “Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70-80’i Kadirli ilçesinden karşılanmaktadır. Bu sekötür 5 ay sürmekte ve hiç durmaksızın günde 6 bin kişi turp da çalışmaktadır. Bizim için bacasız fabrika. Kırımızı altın olun diye biliniyor. Turp gribe çok iyi gelir, enfeksiyonların ilacıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Çin’de ortaya çıkan korona virüs için Çin’lilere tek tavsiyem turp yesinler. Turp yiyin turp gibi olun diyorum” şeklinde konuştu.
Beyaz, kırmızı, mor veya siyah gibi çeşitli renklerde olan turp, B vitaminleri A Vitamini, C vitamini gibi vitaminlerle birlikte, potasyum, kalsiyum, sodyum aynı zamanda besin açısından zengin K vitamini de dahil olmak üzere vücuda, demir, magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineraller sağlar. Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılıyor. (SLÇ-
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