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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
TURMEPA, 1 Temmuz'da deniz dibi temizliği yaptı Haberi

TURMEPA, 1 Temmuz'da deniz dibi temizliği yaptı Haberi

Dalgıçların denize dalması ve atıkları çıkarması

Deniz Kirliliği Kadeh Uluslararası Diş Macunu 

-Sergilenen atıklar
-Şeyda Dağdeviren ile ropörtaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Beşiktaş’ta gönüllü dalgıçlarla beraber deniz dibi temizliği yaptı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıl dönümü sebebiyle kıyı bölgeleri görkemli kutlamalara sahne oluyor. Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA da, Beşiktaş’ta gerçekleşen 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesinde boğazın derin sularına dalarak deniz dibi temizliği yaptı. Gönüllü dalgıçların desteği ile gerçekleşen etkinlikte, denizden çıkarılanlar görenleri şaşırttı. Cam ve plastik şişe, çakmak, çok sayıda jilet, şarap kadehi, bira şişesi, cep telefonları, küpe, diş macunu, makyaj malzemeleri gibi deniz dibinden çok sayıda çıkarılan atıklar iskelede bir süre sergilendi. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Şeyda Dağdeviren Hill, her geçen gün artan deniz kirliliğinin yüksek boyutlara çıktığını söyledi.

Denizi kirleten en büyük etkenin insan olduğunu ifade eden Dağdeviren, “Gönüllü dalgıçlarımızın desteği ile denize bir dalış gerçekleştirildi ve denizden çıkanları burada sergiliyoruz. Gözümüze çarpan yoğunlukla plastik parçaları ve cam şişeler. Denizlerin altının üstünden daha kirli olduğunu biliyoruz. Özellikle deniz kirliliği bu sene uluslararası gündeme taşındı. Uluslararası gündemde plastik kirliliğine çok önem veriliyor. Deniz, karadan yüzde 80 oranında insan aktiviteleri sonucunda kirleniyor. Bu denizlerdeki kirliliğinde en az yüzde 73’ünü plastik atıklar oluşturuyor. Biz de TURMEPA olarak önce kendimizden değişimi başlatmak üzere tek kullanımlık plastikleri ‘dur’ diyerek denizlerimizde neden olduğumuz kirliliğin bir nebze azaltılması üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.
Kabotaj Bayramı’nda ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü de 08.00-17.00 saatleri arasında Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü ve Karaköy iskelelerinde sualtı temizliği yapıyor. Toplanan atıklar ise gün boyu Beşiktaş İskelesi’nde sergilenecek.
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