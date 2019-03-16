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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkücü İsmail Türüt: “Gavurlar iş başında, nerede Müslümanlar”

Türkücü İsmail Türüt: “Gavurlar iş başında, nerede Müslümanlar”

İsmail Türüt'ün paylaştığı video

( GİRESUN ) GİRESUN

Sosyal Medya Terör Saldırısı Saldırı 


- Karadenizli Ünlü Türkücü İsmail Türüt, Yeni Zelanda'da dün Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına Türkülü göndermede bulundu. Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde dün Cuma namazı esnasında yapılan saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişide yaralanmıştı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’den de saldırıya ilişkin tepkiler sürüyor. Türkücü İsmail Türüt, saldırıya ilişkin yazdığı ve okuduğu dörtlüğü sosyal medya hesabından paylaştı. Türküsünde Müslümanlara karşı yapılan saldırılara dikkat çeken Türüt, ‘Nerede bu Müslümanlar?’ diye sordu. İşte İsmail Türüt’ün söylediği o türkünün sözleri: “Canlar gideyi canlarda seyredeyi insanlar İnananın derdinden inanmayan ne anlar Yahudiler, Budistler de azdı Hristiyanlar Gavurlar iş başında da nerede Müslümanlar.”
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