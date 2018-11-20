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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
TÜRKPA 8. Genel Kurulu başladı - İZMİR

TÜRKPA 8. Genel Kurulu başladı - İZMİR

- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu toplantısında detaylar - Heyetlerden detay - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması - Aile fotoğrafı TÜRKPA 8. Genel Kurulu - TBMM tarafından düzenlenen TÜRKPA 8. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Yıldırım ve Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, KKTC ve Macaristan'ın meclis başkanlarının katılımıyla başladıİZMİR (AA) - TBMM tarafından İzmir 'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu başladı.
Anadolu Ajansı'nın "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı genel kurula TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver katılıyor.Program kapsamında üye ülkelerin meclis başkanlarından oluşan TÜRKPA Asamble Konseyi toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.Toplantının ardından meclis başkanlarının ikili görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Meclis Başkanları Toplantı Beko Genel Kurul 

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