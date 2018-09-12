Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı - KERKÜK

Türkmenlerden Basra'ya 108 ton içme suyu yardımı - KERKÜK

- Türkmenlerin yaptığı içme suyu kolilerinden detaylar - ITC Kerkük Sorumlusu Muhammed Saman ile röportaj - ITC Yürütme Kurulu Üyesi Nevzat Timur ile röportaj - İçme sularından detaylar - ITC Gençlik Teşkilatı Üyesi Ömer Beyoğlu ile röportaj - İçme sularından detaylarKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, kirli içme suyuyla mücadele eden Basra halkına 108 tonluk temiz içme suyu gönderdi.Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Sorumlusu Muhammed Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki petrol zengini bölgede bulunmalarına rağmen temiz içme suyu sıkıntısı çeken Basra halkı için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Bir haftadır devam eden kampanya kapsamında yaklaşık 108 tonluk temiz su topladıklarını belirten Saman, "Terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak güney kentlerine sığınan Türkmenlere kucak açan Arap kardeşlerimizin bugün yanında olacağız." dedi.
ITC Yürütme Kurulu Üyesi Nevzat Timur da Basra halkının yanında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi."Petrol zengini Basra kentinin normal vatandaşlık hakkı olan içme suyundan mahrum edilmesi hayret vericidir.'' diyen Timur, Bağdat merkezi hükümetinin bir an önce güneydeki vatandaşlara içme suyu temin etmesi gerektiğini söyledi.

Kerkük 'teki yardım kampanyasının öncüleri arasında yer alan ITC Gençlik Teşkilatı Üyesi Ömer Beyoğlu da şunları kaydetti:"Irak'ta ilk kez bir içme suyu krizi ile karşı karşıya olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Uluslararası yardım kuruluşları ve özellikle her zaman Irak halkının yanında olan komşu Türkiye'nin destek sağlamasını istiyoruz."Terör örgütü DEAŞ'ın, 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden sonra özellikle Telafer'deki binlerce Türkmen, canını kurtarmak için Irak'ın güneyindeki Şii nüfusun yoğun olduğu Basra gibi vilayetlere sığınmıştı. - Basra'daki gösterilerÜlke petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayeti, 8 Temmuz'dan geçen cuma gününe kadar büyük gösteriler ve ardından meydana gelen şiddet olaylarına tanıklık etmişti. Basra halkı ilk önce elektrik kesintisi ve işsizlik için sokağa çıkmış daha sonra buna içme suyu krizi de eklenmişti.Irak merkezi hükümetinin "sorunları çözeceğiz" vaatlerine inanmayan öfkeli Basralılar, valilik, belediye, bazı Şii parti binalarıyla son olarak İran'ın Basra'daki Konsolosluk binasını ateş vermişti.Basra'da yaklaşık 2 ay süren gösterilerde 30'dan fazla gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Vatandaşlık Yardım Kampanyası Elektrik Kesintisi İçme Suyu Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
MİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip GetirdiMİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip Getirdi
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı