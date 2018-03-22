Türkmenler Peşmerge'nin 'iki oy hakkı'na itiraz ediyor - KERKÜK
Türkmenler Peşmerge'nin "iki oy hakkı"na itiraz ediyor - KERKÜK - Kerkük Kent merkezi - Türkmeneli Partisi binası - Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ekrem'in basın toplantısında konuşması Türkmenler Peşmerge'nin "iki oy hakkı"na itiraz ediyorKERKÜK (AA) - Türkmenler, 12 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerde, Peşmerge güçlerinin iki oy hakkı bulunmasına tepki gösterdi. Kerkük 'teki Türkmeneli Partisi Yürütme Kurulu üyesi Ali Ekrem, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Peşmerge gücünün her bir unsuruna verilen biri sivil biri askeri olmak üzere iki seçmen kartı seçim kanunlarına aykırıdır.'' dedi. Aslen Kerkük lü olan ancak, halihazırda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) görev yapan Peşmerge unsurlarının kentte oy kullanmasını istemediklerini söyleyen Ekrem, "Peşmerge'ye verilen iki karttan biri iptal edilmelidir. Peşmerge'nin bir oyunu IKYB'de diğer oyunu da Kerkük 'te kullanmasına izin verilmemeli.'' diye konuştu. İhlale ilişkin ellerinde resmi belgeler olduğunu ve bu belgeleri Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğine bildirdiklerini dile getiren Ekrem, konuya ilişkin tüm yasal yolları kullanacaklarını söyledi.
Irak'ta 12 Mayıs'ta ülke genelindeki tüm siyasi partilerin katılacağı genel seçimlerde, ihlallerin önüne geçmek amacıyla oy kullanma hakkına sahip her vatandaşa Seçim Komiserliği tarafından oy kullanım kartı tahsis edildi.