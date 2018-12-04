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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Türkmenistanlı gençler Çin zulmünü protesto etmek için yürüyüş başlattı Haberi

Türkmenistanlı gençler Çin zulmünü protesto etmek için yürüyüş başlattı Haberi

YÜRÜYÜŞ DETAY

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-İKİ TÜRKMENİSTANLI DETAY
-AÇIKLAMA

( SAKARYA )- Çin zulmü için yürüyen Erşidin Erkin:- “Ana topraklarımız için, Müslümanlara sahip çıkmak için gittiğimiz yere kadar gideceğiz” SAKARYA

- Doğu Türkistan’da Çinliler tarafından zulme uğrayan Müslümanların seslerini duyurmak için yola çıkan Türkmenistanlı gençler yürüyüş başlattı. Yürüyüşte açıklama yapan Erşidin Erkin, “Ana topraklarımız için, Müslümanlara sahip çıkmak için gittiğimiz yere kadar gideceğiz” dedi.
Çinlilerin Doğu Türkistan’da Müslümanlara yönelik yürüttüğü zulüm her geçen gün artarak devam ediyor. Halkı İslam'dan vazgeçirmek için her türlü yıldırma ve baskı yönteminin kullanan Çin Devleti, Müslüman halka baskı yaparak işkence yapıyor. Yaşanan zulme karşı Türkmenistanlı gençler protesto yürüyüşü başlattı. İstanbul’dan Ankara’ya kadar yürüyen Türkmenistanlı gençlere yoldan geçen vatandaşlar da destek oluyor. “Bu yoldan asla dönmeyeceğiz” Yürüyüşte bir açıklama yapan Erşidin Erkin, “Doğu Türkistan'da suçsuz yere kamplarda kalan 3 milyon civarındaki kardeşlerimiz için, dünyadaki zulme uğrayan bütün Müslümanlar için, buna dur demek için yollara çıktık. Bu zulümlere sessiz kalınmaması için, oradaki kardeşlerimizi desteklemek için şuan yürüyoruz. Aralık ayının 11’inde İstanbul’dan yola çıktık. Yolda yürümek zor ama şu zulümde kalan şu işgal altında kalan kardeşlerimiz için bu yola baş koyduk. Nereye kadar yürüyebileceksek oraya kadar yürüyeceğiz. Bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Kardeşlerimizin sesini duyurabilmek için nereye kadar yürüyebiliyorsak oraya kadar yürüyeceğiz. Ölsek de bu kardeşlerimize arkamızı dönmeyeceğiz. Ana topraklarımız için, Müslümanlara sahip çıkmak için gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Şuana kadar kimseden kötü bir tepki almadık. Herkes bize destek veriyor. İnşallah bundan sonra da kardeşlerimizin bizi desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'ye de çok saygımız var, bizlere kapılarını açtılar, bizlere ekmeklerini verdiler. Çinlilerin yaptığı bu zulmü durdurması için Uygur Türklerinden destek bekliyoruz” dedi.
“Onların sesi olmak istiyoruz” Bir diğer Türkmenistanlı genç Ali Zülfikar ise yaptığı açıklamada, “Doğu Türkmenistan doğumluyum. Bu yürüyüşü başlatmamızdaki amacımız bu son iki senede artan Çinlilerin Nazi Kampları kurup da 3 milyon insanı suçsuz yere zulmetmesinden dolayı onlara tepkimizi ortaya koymaktır. Türkiye'de ki Müslüman ve Türk kardeşlerimizin bize destek vermesi için bu yürüyüşü başlattık. Nereye gidebileceksek sonuna kadar gideceğiz. Yüzlerce kardeşimiz ölüyor, üç milyon kardeşimiz suçsuz yere kamplarda kalıyor onların yapamadığı bu şeyi bu yürüyüşü ortaya koyduk. Bunu yapmak istiyoruz, onların sesi olmak istiyoruz. Allah bize ne kadar kuvvet verirse o kadar yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.
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