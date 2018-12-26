Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı - Berdimuhamedov, Kendi Yazdığı Şarkıyı Seslendirdi

- Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’dan Üç Dilde Yılbaşı Şarkısı - Berdimuhamedov, Kendi Yazdığı Şarkıyı Seslendirdi

Türkmenistan devlet başkanı şarkı söyleme görüntüsü

(AŞKABAT) - Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov’dan üç dilde yılbaşı şarkısı- Berdimuhamedov, kendi yazdığı şarkıyı seslendirdi AŞKABAT

Devlet Başkanı Misyon Yılbaşı Başkent İngilizce 


- Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, 3 dilde yazdığı yılbaşı şarkısını okudu. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov başkent Aşkabat'taki Mizan Merkezinde gerçekleşen kutlama etkinlikleri kapsamında kendi yazdığı yılbaşı şarkısını torunuyla beraber seslendirdi. Berdimuhamedov yazdığı şarkıyı, torunu Kerimguli ile Türkmence, İngilizce ve Almanca olarak yorumlandı. Şarkının İngilizce kısmını gitar çalarak seslendiren Kerimguli Berdimuhamedov’a, Devlet Başkanı Berdimuhamedov piyano çalarak, Türkmence ve Almanca yorumuyla eşlik etti. Yılbaşı etkinliğine Türkmenistan Bakanlar Kurulu üyeleri, Meclis Başkanı, Türkmenistan'da akredite yabancı misyon şefleri, Türkmenistan'ın yurtdışındaki temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin GörüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin Görüşmesi
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı