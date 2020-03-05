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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Türkmenistan'da Türk şoförlere virüs engeli - Türkmenistan İran'a sınırını kapattı, Türk şoförler mahsur kaldı

- Türkmenistan'da Türk şoförlere virüs engeli - Türkmenistan İran'a sınırını kapattı, Türk şoförler mahsur kaldı

Lütfüabad sınır kapısında mahsur kalan Türk şoförler

Hastalık Mahsur Kaldı Karantina İran Sınır Kapısı 

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(AŞKABAT) - Türkmenistan'da Türk şoförlere virüs engeli- Türkmenistan İran'a sınırını kapattı, Türk şoförler mahsur kaldı AŞKABAT

- Türkmenistan'ın korona virüsü nedeniyle İran’la sınır kapılarını kapatmasıyla bini aşkın Türk şoför, Türkmenistan-İran sınırında mahsur kaldı. İran'da korona virüsü vakalarının tespit edilmesinin ardından Türkmenistan, İran'a olan tüm sınır kapılarını kapattı. Sınır kapılarının kapatılmasının ardından yük taşıyan bini aşkın tır, sınır kapılarında mahsur kaldı. Lütfabad sınır kapısında 800, Serakhs sınır kapısında 100, Pol sınır kapısında 123 Türk şoför, 16 gündür giriş izni bekliyor. İran-Türkmenistan sınırında bulunan Lütfabad sınır kapısında mahsur kalan ve Türkmenistan'a giriş izni verilmeyen Türk şoförler, yardım istedi. Lütfabad sınır kapısında bulunan Türk şoförlerden biri, "Günlerdir sınır kapısında mahsur kalmışız. Türkmenistan sınırlarını kapattı. Türkiye'ye de dönemiyoruz. Bugün İran devletinin almış olduğu bu kararla şu anda bulunduğumuz parktan dışarı çıkamıyoruz. Bununla ilgili yetkililere sesleniyoruz" ifadelerini kullandı. Türk şoför, "Artık bir şey söyleyemiyoruz, bitti. Derdimiz, bir an önce sağ salim evimize, çoluk çocuğumuza kavuşmak. Biz karantina altına alındık ya, kimde hastalık var, kimde maske var? Karantinaya sen beni neden alıyorsun" şeklinde konuşarak yaşanılan duruma tepki gösterdi. Türk şoför, "Herkesin erzağı bitti, dolaplarında yiyecek eşyası kalmadı. Dışarı da çıkamıyoruz. Bundan sonra birbirimizi yiyeceğiz, gidişat onu gösteriyor. Bir an önce elinizi uzatın. Yoksa burada çok büyük eylemler yapacağız. Bunun da sinyalini veriyoruz. Gerekirse araçları burada yakacağız. İlk ben yakacağım aracımı" diye konuştu.
Lütfabad'da mahsur kalan ve bölgedeki durumu görüntüleyen başka bir şoför ise, "Alın, görün. Son halimiz. Burası Lütfabad. Yaya giriş yerlerini bile kapattılar. Parkın dışına çıkmak, ekmek almak, yiyecek almak yasak. Hiçbir yere giriş-çıkış yok. Yük mü bozulur, araba mı bozulur, insan mı ölür artık kendi kaderimize kalmışız" dedi.

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