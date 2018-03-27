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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu (1) - BAĞDAT İzle

Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu (1) - BAĞDAT İzle

- Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu ile röportajTürkmeneli TV, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kamplarını görüntüledi - Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu:"Amacımız ilk başta Irak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerçekleri ortaya çıkarmaktı""PKK haberimizden sonra birçok Iraklı yetkili terör örgütünün oradaki varlığı hakkında bilgi sahibi oldu""Görüntülerimizin ardından Musul İl Meclisi Başkanı, PKK'nın Sincar'daki varlığını itiraf etti""Musul'daki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bölgeden ayrılan PKK'lı teröristler Irak - Suriye ve Türkiye sınır üçgeninde bulunan Hanesur bölgesine çekildi"BAĞDAT (AA) – HAYDAR HADİ – Irak'ta Kerkük merkezli yayın yapan Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını gözler önüne serdikleri görüntülere ilişkin, "Amacımız, gerçekleri ortaya çıkarmak ve Türkiye'nin sözlerine inanmak istemeyen bazı Iraklı yetkililere bunu göstermekti." dedi.
Türkmeneli TV, terör örgütü PKK'nın Musul'a bağlı Sincar'dan çekilmeden önce faaliyet gösterdiği kampları görüntüledi ve yayınladıkları haberde örgütün oradaki varlığı ve terörist sayısı hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi. Bağdat 'ta AA muhabirine konuşan Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu, zor koşullar altında gerçekleştirdikleri çekim süreci ve terör örgütünün Sincar'daki varlığıyla ilgili ayrıntıları anlattı.Haceroğlu, Irak ve Türk basınında da geniş yer bulan söz konusu gazetecilik başarısını "milli görev ve gerçekleri kamuoyuna aktarma sorumluluğu" olarak nitelendirdi.PKK'nın Sincar'daki eğitim ve diğer faaliyetlerinin kamuoyundan gizlendiğini ifade eden Haceroğlu, "Bir kameraman arkadaşımızla PKK'nın Sincar'daki varlığını görüntüleme konusunu konuştum ve çekmeyi kabul etti. Sincar'daki PKK'lılar, 1 saat sorgudan sonra kameramanın çekim yapmasına izin verdi." dedi.
- "Amacımız gerçeği göstermekti"Irak'ta bazı yetkililerin daha önce PKK'nın Sincar'daki varlığına inanmadığını aktaran ve gerçeği tüm dünyaya göstermek için hareket ettiklerini belirten Haceroğlu, şunları söyledi:"Amacımız ilk başta Irak kamuoyunu bilgilendirmek ve gerçekleri ortaya çıkarmaktı. Türkiye, 'Burada (Sincar'da) PKK varlığı var' dediğinde buna inanmak istemeyen bazı Iraklılara gerçeği göstermekti. PKK haberimizden sonra birçok Iraklı yetkili terör örgütünün oradaki varlığı hakkında bilgi sahibi oldu."Haceroğlu, görüntülerde, Sincar ilçe merkezinde birçok binada PKK paçavrasının asılı olduğunun açıkça görüldüğünü, asıl dikkat çeken noktanın ise bu paçavraların yanında Irak bayraklarının dalgalanması olduğunu dile getirdi. - Görüntüler, Iraklı yetkiliyi PKK itirafına sevk ettiPKK'nın Sincar'daki kamplarını ilk defa görüntülediklerini vurgulayan Haceroğlu, oradaki teröristlerden biriyle yapılan görüşmede sayılarının 3 bin olduğu ve onlara eğitim veren çok sayıda askeri müsteşarın bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti.
Haceroğlu, "Çektiğimiz görüntüleri, Türkçe ve Arapça yayınladık. Bu, Irak medyasında da geniş yer buldu. Görüntülerimizin ardından Musul İl Meclisi Başkanı, PKK'nın Sincar'daki varlığını itiraf etti." diye konuştu.
- Türkmeneli TV, PKK'nın Kerkük'teki varlığını da görüntülemiştiTerör örgütü PKK'nın daha önceleri Kerkük ve güneyindeki varlığını da görüntüleyip yayınladıklarını hatırlatan Haceroğlu, bunu çok zor şartlar altında gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda tehdit aldıklarını da aktardı. - "PKK, Hanesur'a çekildi. Sincar'daki operasyon merkezi duruyor"Türkmeneli TV Genel Müdürü Haceroğlu, "Musul'daki kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bölgeden ayrılan PKK'lı teröristler, Irak - Suriye ve Türkiye sınır üçgeninde bulunan Hanesur bölgesine çekildi. Gene yerel kaynaklarımıza göre, terör örgütünün Sincar ilçe merkezindeki operasyonlar merkezi binası duruyor ve içindeki teröristler de oradan ayrılmadı." bilgisini paylaştı.

Muhabir Sayılar İtiraf Terör Örgütü Teröristler 

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