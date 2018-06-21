Türkmendağı'ndaki çatışma anları kameralara yansıdı - LAZKİYE İzle

- Türkmendağı'ndaki cephesindeki çatışmalardan detaylar - Sıcak çatışmadan detaylarLAZKİYE (AA) - Suriyeli muhalifler, Beşşar Esed rejiminin Dera iline düzenlediği saldırılara misilleme olarak Türkmendağı'ndaki cephe hatlarına sızma operasyonu yaptı. Sıcak çatışma anları, operasyonu düzenleyen muhalif güçler tarafından görüntülendi.Muhaliflerin, Lazkiye ilinin kuzeyinde yer alan Türkmendağı'ndaki Esed rejimi birliklerine düzenlediği operasyonda çok sayıda rejim askerinin öldüğü öğrenildi.Türkmendağı'nda sıcak çatışma anları, muhalif güçler tarafından da görüntülendi.