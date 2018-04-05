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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkmen yetkililer AA'nın 98. yılını kutladı - KERKÜK

Türkmen yetkililer AA'nın 98. yılını kutladı - KERKÜK

- Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi genel detay - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi ile röportaj - Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan ile röportajTürkmen yetkililer AA'nın 98. yılını kutladı - ITC Başkanı Salihi: - "AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Doğru, güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle AA artık dünyada kendini ispatlamış ve benim için de tek güvenilir haber kaynağıdır" - ITC Başkan Yardımcısı Turan: - "Ondan fazla dilde yayın yapması ve bölgemizde geniş bir takipçi kitlesine sahip olması bizi sevindirmiştir. AA en güvendiğim haber kaynağıdır"KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen yetkililer, Anadolu Ajansı'nın (AA) ofisini ziyaret ederek 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bizim için önemli bir haber kaynağı olan AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Doğru, güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle AA artık dünyada kendini ispatlamış ve benim için de tek güvenilir haber kaynağıdır.'' dedi.
AA'nın sadece Türkiye için değil bölge için de köklü bir ajans olduğuna dikkati çeken Salihi, ''AA bulunduğu ülke ve bölgelerde hiç bir taraf ya da yönetimin etkisi altında kalmadan habercilik yapmayı başarmıştır.'' ifadesini kullandı.Türkmenler için özel bir haber kaynağı olduğunun altını çizen Salihi, ''AA'nın Irak'ta son yıllarda Bağdat, Kerkük ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde açtığı ofislerle geniş bir takipçi kitlesi kazandığını" aktardı.Bölgedeki tüm gelişmeler konusunda AA'nın kendileri için en güvenilir haber kaynağı olduğunu belirten ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan, ''Irak'ta özellikle son yıllarda AA'nın kaydettiği başarılı haberciliği hiç kimse inkar edemez.'' şeklinde konuştu.
Arapça ve Kürtçe haber yayınlarıyla AA'nın Irak'ta neredeyse en çok takip edilen ajans haline geldiğinin altını çizen Turan, ''Ondan fazla dilde yayın yapması ve bölgemizde geniş bir takipçi kitlesine sahip olması bizi sevindirmiştir. AA en güvendiğim haber kaynağıdır." dedi.

Muhabir 

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