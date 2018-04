Türkmen doktorlardan sağlık taraması İzle

-Taşıdığı Ramazan paketleri

( HAKKARİ )- Sınırın sıfır noktasında göz taraması yapan Irak Türkmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adil Beyatlı:- “Biz Irak Türkmenleri olarak burada yaşayan Kürt kardeşlerimizle et tırnağız” HAKKARİ



- Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesinde gönüllü olarak görev yapan Türkmeneli Dernekler Federasyonu ve Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Başkanı göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı, Irak’ın sıfır noktasında yaşlıları göz taramasından geçirerek, Ramazan paketi yardımında bulundu. Çukurca Devlet Hastanesinde gönüllü olarak görev yapan ve aslen Kerküklü olan Opr. Dr. Aydın Beyatlı ile ağabeyi olan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adil Beyatlı, Çukurca’daki bazı yaşlıları evlerinde ziyaret ederek göz taramasından geçirdi. Yaşlılarla bir süre sohbet eden Opr. Dr. Aydın Beyatlı, göz muayenelerini yaparak, gerekli olanlara reçete yazdı. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Aydın Beyatlı, Çukurca halkının çok cana yakın bir halk olduğunu ifade ederek, “Çukurca’ya gönüllü olarak bir aylığına geldim. Geldiğimiz içinde bütün göz aletlerimizi ve modern cihazlarımızı Çukurca Devlet Hastanesine bağışladım. Gerçekten bundan sonra gelecek olan göz doktorları çok ciddi bir şekilde Çukurca halkına hizmet verecektir. Buradaki insanları iyi tanıyanlardan biri benim, çünkü Irak’taki köylerimizin sağlık alanında çok ciddi sıkıntıları var. Elimizden geldiği kadar 3-4 ayda bir Irak’a gidip hizmet vermeye çalışıyoruz ve sağlık sektöründeki bu büyük yaraya mehlem olmaya çalışıyoruz. Çok yaşlı olan ve hastaneye gelme şansı olmayan hastalar var. Son gittiğimiz kişi 101 yaşındaydı. Bu insanların ayağına giderek hizmet etmek için uğraştık” dedi.

“Et tırnak gibiyiz, oynanan oyunlara izin vermeyelim” Hiçbir ayırım yapmadan et tırnak gibi olduğumuzu belirten Beyatlı, “Biz Irak Türkmenleri olarak burada yaşayan Kürt kardeşlerimizle et tırnağız. Her ne kadar büyük oyunlar oynansa bile, bu konuda başarılı olamayacaklarını göstermek için derneklerimiz bünyesinde birer Ramazan paketi hazırladık. Buradaki insanlara elimizden geldiği kadar sunmaya çalıştık. Hedefimiz, burada kardeşliği Kuzey Irak’ta ve Irak’ın genelinde yapılan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır” ifadelerini kullandı. “Biz Kürtlerle kardeşiz” Kürtlerle kardeş olduklarını belirten Beyatlı, şöyle dedi: “Irak’a refahı getirmek için mutlaka birliktelik içinde hareket etmek lazım. Burası da önemli bir ortamdır. Çukurca’da da mutlak ve mutlak Hakkari’de de ve diğer Güneydoğu bölgesinde de kardeşlik hakim olacak. Allah’ın izni ile hiçbir oyun burada başarılı olmayacak, kardeşliğimiz bütün oyunların önüne geçecek ve Allah’ın izni ile bu kardeşlikle bu bölgeye sağlık alanında ve diğer tüm sektörlerde ihtiyaç olan her şeyi getireceğiz. Çukurca’daki insanda İstanbul’daki ve Avrupa’daki insan kadar değerlidir. Bu nedenle hep birlikte çalışacağız ki buradaki insanlar da refaha kavuşsun.” Beyatlı, sağlıkçı olarak denizde damla misali bir hareket başlattıklarını ve bundan sonrasının da geleceğini sözlerine ekledi.