Türklerin Rumeli'ye Geçişinin 664. Yıl Dönümü Kutlamaları

-Gazi Yakup Bey ile aynı adı taşıyan caminin avlusundaki kabrine çiçek sunumundan görüntüler,

-Mehteran takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sonrasında kutlamalardan görüntüler,

-özel feribotla Gelibolu’ya geçerek canlandırılan temsili geçişten genel detay görüntüler.



( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE



- Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664. yılı anma etkinlikleri kapsamında Çardak beldesinde kutlama programı düzenlendi.

Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664. yılı anma etkinlikleri kapsamında Çardak beldesinde kutlama programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Gazi Yakup Bey mezarı başında anıldı. Protokol üyeleri tarafından Gazi Yakup Bey ile aynı adı taşıyan caminin avlusundaki kabrine çiçek sunumu yapıldı. Saygı Duruşu'nun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şehitler için Lapseki Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından dua edildi. Mehteran takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sonrasında kutlamalar büyük çamlık aile çay bahçesinde devam etti. Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında, "Rumeli’ye geçişi sağlayacak olan Çanakkale Boğazı ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçti. Osmanlı ordusu Bizans içindeki taht kavgasında taraflardan birine yardım etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli’ye geçmeye başladı.

Osmanlı ordusu kısa süre içinde Gelibolu’dan başlayarak Balkanlar’ın içlerine kadar ilerledi” dedi.

Gazi Yakup Bey Camisi’ne gelenler daha sonra özel feribotla Gelibolu’ya geçerek, temsili geçişi canlandırdı. Kutlamalar Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde devam edecek. Çardak beldesinde programa katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Lapseki MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, siyasiler, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



