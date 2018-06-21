Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türklerin Rumeli'ye Geçişinin 664. Yıl Dönümü Kutlamaları

Türklerin Rumeli'ye Geçişinin 664. Yıl Dönümü Kutlamaları

Kutlama programından genel detay görüntü,

Şehit Abrin Çay Bahçesi Akkale 

-Gazi Yakup Bey ile aynı adı taşıyan caminin avlusundaki kabrine çiçek sunumundan görüntüler,
-Mehteran takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sonrasında kutlamalardan görüntüler,
-özel feribotla Gelibolu’ya geçerek canlandırılan temsili geçişten genel detay görüntüler.

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664. yılı anma etkinlikleri kapsamında Çardak beldesinde kutlama programı düzenlendi.
Türklerin Rumeli'ye geçişinin 664. yılı anma etkinlikleri kapsamında Çardak beldesinde kutlama programı düzenlendi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde yer alan Gazi Yakup Bey mezarı başında anıldı. Protokol üyeleri tarafından Gazi Yakup Bey ile aynı adı taşıyan caminin avlusundaki kabrine çiçek sunumu yapıldı. Saygı Duruşu'nun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şehitler için Lapseki Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından dua edildi. Mehteran takımı eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü sonrasında kutlamalar büyük çamlık aile çay bahçesinde devam etti. Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında, "Rumeli’ye geçişi sağlayacak olan Çanakkale Boğazı ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçti. Osmanlı ordusu Bizans içindeki taht kavgasında taraflardan birine yardım etmek veya Bizans üzerinde baskı kuran Sırp ve Bulgarlara karşı mücadele etmek için Rumeli’ye geçmeye başladı.
Osmanlı ordusu kısa süre içinde Gelibolu’dan başlayarak Balkanlar’ın içlerine kadar ilerledi” dedi.
Gazi Yakup Bey Camisi’ne gelenler daha sonra özel feribotla Gelibolu’ya geçerek, temsili geçişi canlandırdı. Kutlamalar Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde devam edecek. Çardak beldesinde programa katılanlar arasında Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer, Lapseki MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, siyasiler, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı