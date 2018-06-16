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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye'yi vahşete düşüren yavru köpek cinayetine hayvanseverlerden tepki

Türkiye'yi vahşete düşüren yavru köpek cinayetine hayvanseverlerden tepki

Alanda hayvanseverlerin alkışlama görüntüsü

Yavru Köpek Alışveriş Ormanlı Kışla Alışveriş Merkezi 

-Canan Kaya'nın hayvanseverlere seslenişi
-Bir köpeğin görüntüsü
-Ağlayan insanların görüntüsü
-Geniş görüntü
-Canan Kaya'nın açıklamaları
--ARŞİV-
-Yavru köpeğin klinikte son görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve bu sabah hayatını kaybeden yavru köpek için, Mersinli hayvanseverler tepki eylemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 dakika alkışlı eylem yapan hayvanseverler, Türkiye'yi vahşete düşüren olayla ilgili zanlıların yakalanıp gereken cezayı almasını istedi. Mersinli yaklaşık 100 hayvansever, köpekleriyle birlikte bir alışveriş merkezi önünde toplanarak Sapanca'daki olaya tepki gösterdi. Yaklaşık 1 dakika boyunca alkışlı eylem yapan hayvanseverler, olayı gerçekleştiren canilerin yakalanmasını istedi. Bazı hayvanseverler göz yaşına hakim olamadı. Hayvanseverlerden Canan Kaya, devletten yardım istediğini belirterek, "Bayramın birinci günü haberleri takip ettim, çok üzüldüm. Ben bu insanlarla aynı memlekette hava almak istemiyorum. O kadar boş insanlar var ki, biz bu canlara kol kanat gerebiliriz. Bir şeyler yapılabilir. Yani bir tek barınaklar yetmiyor. Herkes sokaklardan bir kedi, bir köpek alabilir" dedi.
"Gerçekten içim cızlıyor" Bir vatandaş olarak elinden bir şey gelmediğini söyleyen Kaya, "Neden insanlar bu kadar canileşiyor. Sen patileri kes sonra ormana at. Hangi egonu tatmin ettin ya? Ya da bir köpekle tecavüze giriyorsun be arkadaş, hangi egonu tatmin ediyorsun? Gerçekten içim cızlıyor. Sesimi nasıl duyuracağımı bilmiyorum. Artık elimden evdeki canlarıma bakmaktan başka bir şey gelmiyor. Kediye köpeğe yapılan eziyetleri ben göstereyim size. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Ben rahat değilim. O canın patileri gitti. Yaşamaya hakkı yok mu?" ifadelerini kullandı.
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