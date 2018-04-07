Türkiye'yi işgal ettirme hayali kuran FETÖ'cü sanıklara 63 yıl hapis İzle

-sanıkların adliyeye sevk edilmesi

-detay



( ELAZIĞ -ÖZEL) - Yunan, Rus ve Ermeni'nin Türkiye'yi işgal etmesi, Amerika'nın da uçaklarla bomba yağdırmasının güzel olacağı şeklinde konuşma yaparak çirkin emellerini ortaya koyan FETÖ'cü 6 sanığa toplam 63 yıl hapis cezası verildi - "Türk bayrağından iğreniyorum, FETÖ'cü diyeni keseceksin" dedikten sonra mahkemede "alkol bağımlısıyım, psikolojim bozulmuştu" diyerek kendini savunan FETÖ'cü sanığa 15 yıl hapis cezası verildi ELAZIĞ



- Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve "Türk bayrağından iğreniyorum, FETÖ diyeni keseceksin" diyen şahsın da aralarında bulunduğu 6 sanığa 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen toplamda 63 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar, Yunan, Rus ve Ermeni'nin Türkiye'yi işgal etmesi, Amerika'nın da uçaklarla bomba yağdırmasının güzel olacağı şeklindeki kayıtlara yansıyan konuşmaları ile çirkin emellerini ortaya koymuştu. Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan tutuklu sanıklar Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.

Tutuklu sanıkların katıldığı duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasında tüm sanıkların "Fetullahçı terör örgütü üyesi olmaktan" Gökhan Çapat, ve Taner Özsoy hakkında ayrıca örgüt propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaa üzerine kararını açıklayan mahkeme heyeti ise sanıklardan Gökhan Çapat ve Taner Özsoy'a 15'er yıl, Süleyman Ünver'e 10 yıl 6 ay, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş'e ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Sanıklar toplamda 63 yıl hapis cezası aldı. Olayın geçmişi Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan şüphelilere Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Ardahan ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Gökhan Çapat, Taner Özsoy, Süleyman Ünver, Halit Kaan Bayram, Arda Sözen ve Sezgin Ateş 9 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Bayrağa hakaret edip, "FETÖ diyeni keseceksin" demişti Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ara duruşmasında Türk bayrağından iğrendiğini söyleyerek "FETÖ diyeni keseceksin" ifadelerini kullanan sanıklardan Taner Özsoy, ilk duruşmada o sözleri psikolojisinin bozuk olduğu için söylediğini, tehdit mesajları aldığı için de Türk bayrağıyla ilgili öyle konuştuğunu iddia etti. Sanık Özsoy ayrıca, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hakim, savcı ve askerlere yazdığı yazılar için pişmanlığını dile getirdi. "Yunan, Rus, Ermeni ve Amerikanın Türkiye'ye girmesini istemişler" Sanıkların kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde ise, "Ermeni doğudan girse, Yunan batıdan girse, Ruslar da girse Ardahan tarafından nasıl güzel olur, NATO ve Amerikan uçakları Türkiye'ye bomba yağdırsa" ifadeleri çirkin düşüncelerini de ortaya çıkarmıştı. Şehit Ömer Halisdemir’e büyük saygısızlık Sanıklardan Taner Özsoy’un, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman Şehit Ömer Halisdemir’e hakaretler içeren konuşmaları da ortaya çıktı. Sanıklardan Arda Sözen ile görüşen Taner Özsoy'un, "Ömer Halisdemir şehit midir bilmiyorum da inşallah değildir. Sen kimsin ordunun en değerlisini öldürüyorsun, lan sen kimsin, sen bi de kahraman olmuşun, neyin kahramanısın. Hadi emir komuta zinciriyle bu işi yaptın öldün, nasıl şehit oluyorsun" diyerek hakaret ettiği de kayıtlara yansıdı. 250 şehide hakaret ettiler Yine konuşmalardan birinde sanıkların 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 250 kişiye hakaret ettikleri belirlendi. Sanık Halit Kaan Bayram'ın, 15 Temmuz şehitlerini kast ederek, "O 250 salak öldü ya" dediği, Süleyman Ünver’in "He salak onlar ya" diye cevap verdiği, Bayram’ın "O 250 salağın yerine 30-40 bin asker öldüreceklerdi" şeklinde konuştuğu tespit edildi. Sanıkların aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, hakim ve cumhuriyet savcılarına hakaret edip, küfürlü konuşmalar yaptıkları, bunların yanı sıra FETÖ’ye karşı görüş beyan edenleri öldürme isteklerinin olduğuna kadar çok sayıda konunun dava dosyasına girdiği öğrenildi.

