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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan Irak dinarı ele geçirildi - DİYARBAKIR

Türkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan Irak dinarı ele geçirildi - DİYARBAKIR

- Ele geçirilen Irak Dinar'larından detay görüntülerTürkiye'ye yasa dışı yollardan sokulan Irak dinarı ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 1 milyon Irak dinarı ele geçirildiği bildirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Mardin'de ikamet eden bir şüphelinin elinde bulundurduğu Irak dinarlarını piyasaya sürmek için Diyarbakır 'a getireceği bilgisine ulaşıldı.Jandarma ekipleri, merkez Bağlar ilçesi Hayvan Pazarı mevkisinde şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.Araçta yapılan aramada, 3 çanta içerisine yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen 25'lik banknotlar halinde 1 milyon Irak dinarı bulundu.Söz konusu paralar muhafaza altına alınırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Bu arada, tedavülden kaldırıldığı tespit edilen Irak dinarlarının dolandırıcılık amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Jandarma Lyon Bild Dolandırıcılık 

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