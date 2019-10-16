Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye’ye karşı ambargo uygulayan ülkelere ders gibi video

Türkiye’ye karşı ambargo uygulayan ülkelere ders gibi video

yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarımızı içeren video görüntüsü

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Sanayi Sektörü Savunma Sanayi Özel Sektör 

-twitter paylaşım fotoğrafı

( ANKARA ) ANKARA

- Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı’nda yerli ve milli imkanlarla tasarlanan, üretilen askeri envanterlerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabı üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan, yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen silahların görüntülerini içeren videoyu paylaştı. Başkan Demir, “Biz Savunma Sanayii Başkanlığı, vakıf şirketleri, özel sektör firmaları, kamunun ilgili kurumları, araştırma merkezleri, üniversiteler ve teknoparklarla, topyekun Türk savunma sanayi sektörünün bütün paydaşlarıyla birlikte her zaman olduğu gibi bugün de, Barış Pınarı Harekatında silahlı kuvvetlerimizle birlikteyiz, onların yanındayız. Helikopterimizden insansız hava araçlarımıza, akıllı mühimmatlardan füzelere, piyade tüfeğinden zırhlı araçlarımıza ve elektronik harp sistemlerimize varıncaya kadar Mehmetçik’in sahada ihtiyaç duyduğu ve kullandığı sistemler çok büyük oranda yerli ve millidir, Türk mühendislerinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerdir” açıklamasında bulundu. Türkiye’yi etkilemez Bazı ülkelerden gelen ambargo, silah satış yasağı gibi kararların Türkiye’yi etkilemeyeceğini ifade eden Demir, “Bunlarla ilgili analizlerimizi yaptık, alternatif kaynak ve yerli üretim gibi konular da dahil gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bu operasyon ve bazı ülkelerden gelen bu sesler, savunma sanayinde son yıllardaki yerlileştirme çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde haklı olduğumuz bu yoldan dönmeyecek, tam bağımsız savunma sanayi yolunda bütün engellemelere rağmen kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Sınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker YaralıSınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı