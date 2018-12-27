Türkiye’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan mültecileri ölümden jandarma kurtardı Video

-Askerlerin çocukları getirmesi (Çocukların üzerinde asker ceketi ve askerler nefesle çocukları ısıtıyor)

-Yetişkinlerin getirilmesi ve içlerinden birinin bayılması

-Ambulansa koyulan çocuklar

-Sağlık ekiplerinin ailelerden bilgi alması

-Ambulansların kapanması

-Çocukların ve mültecilerin sırılsıklam olan ve atılan kıyafetleri

-Askerlerin botları

-Ambulanslarda son işlem ve ambulansların gidişi



( HATAY -ÖZEL)- Sağanak yağış altında Hatay sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan mülteciler ölmek üzereyken kurtarıldılar- Jandarma ekipleri kaçak mültecileri ölmek üzereyken kurtardı HATAY



- Gece saatlerinde Suriye sınırından Türkiye’ye kaçak yollarla geçmeye çalışan bir grup Suriyeli mülteci sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Jandarma ekipleri ölmek üzere olan mültecileri, son anda kurtardı. Olay, Hatay ili Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan 6’sı bebek toplamda 13 kişi sağanak yağış ve soğuk havanın etkisiyle mahsur kaldı. Altınözü ilçesinde bulunan akrabalarına attıkları yer bildiriminin jandarma ekiplerine haber verilmesiyle sınırda arama başlatan Babatorun Karakolu Jandarma Ekipleri, arazi şartlarının el vermemesi dolayısıyla aramaları yürüyerek gerçekleştirdi. Mültecilerin bulundukları yere ulaşan ve ilk olarak bebekleri kurtaran askerlerin, ambulansa yetişene kadar çocukları nefesleriyle ısıtmaya çalıştıkları ve kıyafetlerini üzerlerine attıkları görüldü.

Kurtarılanlardan birçoğu hipotermi etkisi altında olurken, olay yerine gelen çok sayıda ambulans ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Mülteciler daha sonra Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Akıllarda kalan ise, askerlerin çocukların üzerine attıkları ceketleri ve çamura batan botları oldu.

