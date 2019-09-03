Türkiye'ye 'akıl teri' desteği - İZMİR İzle

Türkiye'ye "akıl teri" desteği - İZMİR - Prof. Dr. Yusuf Baran ile röportaj - İYTE teknoparkından ve çalışmalardan görüntüler (ARŞİV)Türkiye'ye "akıl teri" desteği - Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün üretimini artırması amacıyla kurulacak İzmir Teknoloji Üssü, yerli ve yabancı teknoloji firmalarının kümelendiği bilim vadisi olacak - Tamamlandığında 40 bin Ar - Ge çalışanının "akıl teri" dökeceği üste üretilecek ürünler, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak - İzmir Teknoloji Üssü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran: - "Türkiye'nin 2023 yılında hedeflediği dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasının yegane yolu bu; yükte hafif pahada ağır, yüksek teknoloji ürün üretmek, bilimin zemininde teknoloji üretmek"İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün üretimini artırması amacıyla kurulacak ve 40 bin Ar - Ge personelinin çalışacağı İzmir Teknoloji Üssü, yüksek teknoloji üreten yerli ve yabancı firmaların kümelendiği bilim vadisi olacak.Urla ilçesinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde faaliyet gösterecek üssün kurulma çalışmaları sürüyor.Şirket kuruluşu geçen yıl yapılan üssün paydaşları arasında TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Savunma Sanayii Başkanlığı ve İYTE yer alıyor. - "Türkiye'nin ekonomik büyümesini tetikleyecek" İzmir Teknoloji Üssü Yönetim Kurulu Üyesi ve İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada teknoloji sayesinde hızlı değişen dünyada akıl terinin büyük önem taşıdığını söyledi.
Nitelikli insan kaynağının en büyük sermaye haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Baran, akıl terinin artık alın terinin önüne geçmeye başladığını, bilgi ve teknoloji üretiminin ağırlık kazandığını anlattı.Prof. Dr. Baran, Türkiye'nin de bu dönemin etkin ve aktif rol alan ülkelerinden birisi olmak, süreci etkilemek ve yönetmek için yükte hafif pahada ağır ürünler üretmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin 2023 yılında hedeflediği dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasının yegane yolu bu; yükte hafif pahada ağır, yüksek teknoloji ürün üretmek, bilimin zemininde teknoloji üretmek." dedi. Bu kapsamda başlatılan İzmir Teknoloji Üssü çalışmalarını somut adımlarla ilerlettiklerini kaydeden Baran, şöyle konuştu:" İzmir Teknoloji Üssü'nde ulusal ve uluslararası firmalar için bir cazibe merkezi yaratmak, yüksek teknoloji üreten şirketlerin Ar - Ge merkezlerini bu bölgeye kazandırmak, nitelikli bir Ar - Ge personelinin kümelendiği alan yaratmak istiyoruz. Bu havza beraberinde bu bölgenin ekosistemini değiştirecektir. Sadece İzmir 'in, Ege'nin değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesini tetikleyecek ve buna ciddi katkı sunacak bir projeyi hep beraber hayata geçiriyoruz. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yüksek teknoloji üreten firmalarına ev sahipliği yapmak, burada bir bilim vadisi, teknolojisi vadisi oluşturmak, bu yapı üzerinden Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlamayı hedefliyoruz." - Uluslararası firmalardan ilgiProf. Dr. Baran, 9 bin 500 dönüm üzerine kurulacak üste nihai olarak 40 bin Ar - Ge personelinin çalışmasının planlandığını belirterek, "Herkesin gelip yerini bulabileceği bir alan olacak ama özellikle bilişim, savunma sanayi, robotik, elektronik gibi alanların kümelendiği bir alan amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.Bölgenin bir yıl içinde Bakanlar Kurulu kararıyla "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edilmesini öngördüklerini kaydeden Baran, yakın dönemde uluslararası firmaların kendilerini ziyaret ettiğini, Ar - Ge merkezleri ve üretim üslerini Türkiye'ye taşıma noktasında niyet beyan ettiklerini söyledi.
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