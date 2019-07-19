- Türkiye Ve Suriye Plakalı Tırların Çarpışma Anı Kamerada: 2 Yaralı Haberi

-Kaza anı ve tırdan uçan sürücünün görüntüsü

-Genel ve detaylar

-Olay yerinden görüntüler



( AZEZ ) - Türkiye ve Suriye plakalı tırların çarpışma anı kamerada: 2 yaralı AZEZ



- Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Türkiye plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansıdı. Kazada 2 tırın şoförleri yaralandı. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Çobanbey-El Bab yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. 27 AYL 78 plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansırken, Türk tır sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Bir motosikletteki 3 kişi ise adeta ölümden döndü. Kazada 2 şoförün de yaralandığı öğrenildi.

