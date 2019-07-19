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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- Türkiye Ve Suriye Plakalı Tırların Çarpışma Anı Kamerada: 2 Yaralı Haberi

- Türkiye Ve Suriye Plakalı Tırların Çarpışma Anı Kamerada: 2 Yaralı Haberi

Güvenlik kemarası görüntüsü

Kamera 

-Kaza anı ve tırdan uçan sürücünün görüntüsü
-Genel ve detaylar
-Olay yerinden görüntüler

( AZEZ ) - Türkiye ve Suriye plakalı tırların çarpışma anı kamerada: 2 yaralı AZEZ

- Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Türkiye plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansıdı. Kazada 2 tırın şoförleri yaralandı. Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Çobanbey-El Bab yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. 27 AYL 78 plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansırken, Türk tır sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Bir motosikletteki 3 kişi ise adeta ölümden döndü. Kazada 2 şoförün de yaralandığı öğrenildi.
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