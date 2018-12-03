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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye ve Slovakya arasında kültürel işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı İzle

Türkiye ve Slovakya arasında kültürel işbirliği için mutabakat zaptı imzalandı İzle

Görüşmeden görüntü

-Mutabakat zaptı imzalanması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye ve Slovakya arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptı imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu sabah İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Slovak mevkidaşı Lubica Lassakova ile görüştü. Görüşmenin ardından bakanlar, Türkiye ve Slovakya arasında kültürel işbirliğinin geliştirilmesini öngören mutabakat zaptını imzaladı.
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