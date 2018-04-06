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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
- Türkiye Ve Moğolistan Arasında 7 Anlaşma İmzalandı - Yıldırım, Cuma Namazını Tolgoit Camisi'nde Kıldı

- Türkiye Ve Moğolistan Arasında 7 Anlaşma İmzalandı - Yıldırım, Cuma Namazını Tolgoit Camisi'nde Kıldı

Yıldırım Cuma namazı detay

( ULAN BATUR ) - Türkiye ve Moğolistan arasında 7 anlaşma imzalandı- Yıldırım, cuma namazını Tolgoit Camisi'nde kıldı ULAN BATUR

Kütüphane Tarım Teknoloji Cuma Namazı 


- Başbakan Binali Yıldırım'ın Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, iki ülke arasında 7 anlaşmaya imza atıldı. Başbakan Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa huzurunda iki ülke yetkilileri tarafından ikili anlaşmalar imzalandı. Moğolistan ve Türkiye arasında tarım, ulaştırma ve iletişim teknolojileri, acil durum yönetimi, göç, yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları, kütüphanecilik ve ekonomi alanlarında 7 anlaşmaya imza atıldı. Tolgoit Camisi'nde cuma namazı Başbakan Binali Yıldırım cuma namazını TİKA tarafından restore edilen Tolgoit Camisi'nde kıldı. Yıldırım, camiye girerken vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca Yıldırım, TİKA’nın Moğolistan’da tamamladığı projelerin açılışını yapacak.
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