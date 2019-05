- Türkiye Ve Azerbaycan Başkonsolosluğu Los Angeles’te İftar Verdi

-Kur’an-ı Kerim okunması

-Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Konuşma

-Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev

-Uluslararası Mevlâna Vakfı temsilcisi İsmail Fenter

-Simon Wiesenthal Merkezi Yöneticisi Haham Abraham Cooper

-Eylem için Kiliseler kurucusu ve başkanı Psikopos Juan Carlos Mendez

-Los Angeles Şehri İnsani ilişkiler şubesi Müdürü Dr.Amni Qazi

-Ezan

-İftar Yemeği

-Müzik dinletisi

-Diplomatik temsilciler fotoğraf çekimi



- ABD’nin Los Angeles kentinde Türkiye ve Azerbaycan Başkonsoloslukları işbirliği ile yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerine iftar verildi.

Los Angeles’ta Türkiye Başkonsolosluğu ve Azerbaycan Başkonsolosluğu işbirliği ile iftar yemeği verildi.

Ev sahipliğini Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un yaptığı iftar davetine Los Angeles’ta temsilcilikleri bulunan yabancı diplomatların yanı sıra Uluslararası Mevlana Vakfı temsilcisi İsmail Fenter, Simon Wiesenthal Merkezi yöneticisi Haham Abraham Cooper, Eylem İçin Kiliseler Derneği kurucusu ve başkanı Piskopos Juan Carlos Mendez, Los Angeles Şehri İnsani İlişkiler Şubesi Müdürü Dr. Amni Qazi, Güney California Amerikan Türk Derneği Başkanı Nilay Nylund ile THY Los Angeles Genel Müdürü Ersen Engin ve Türkiye, Azerbaycan toplumunun Güney California’da yaşayan önde gelen isimleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan gecede konuşan Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını söyleyerek, “Ramazan kişilerin kendi iradesini, kişisel kontrolü test ettikleri bir zaman. Yıllık kendini tanıma süreci” dedi.

Ramazan’da iftarın önemine de değinen Oğuz, iftar sofralarının her Müslüman ülkenin kültürel yapısını gösterdiğini ifade etti.

Konuklara “İftarımızı, geleneklerimizi ve müziğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz” diyen Oğuz, ayrıca Azerbaycan ve Türkiye’nin aynı kültürün bir parçası olduğunu “iki devlet bir millet” sloganı ile hatırlattı. Ramazan ayında insanların sahip oldukları için şükran duyması gerektiğini ancak aynı zamanda acı çekenleri de hatırlaması gerektiğini ifade eden Oğuz, dua yaparken terörist saldırılarda hayatını kaybedenleri de unutmamak gerektiğini söyledi.



Azerbaycan Los Angeles Başkonsolosu Nasimi Aghayev ise, Türkiye ve Azerbaycan’ın sadece stratejik ortak olmadıklarını söyleyerek, “Aynı zamanda uzun ve derin bir kardeşliğimiz var” dedi.

Azerbaycan gibi Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin bir arada barış içinde yaşadığı bir ülkeden geldiğini söyleyen Aghayev, Los Angeles gibi çok kültürlü bir şehirde farklı kültürlerden gelenleri birleştirmeye çalıştıklarını anlattı. Haham Cooper ise Türkiye’nin özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında kaçan Yahudi toplumuna nasıl kucak açtığını hatırlatarak, bu yapılanların sadece Türkiye’de yaşayan Yahudilerin değil, tüm dünyada yaşayan Yahudilerin kalbinde olduğunu söyledi.



Psikopos Mendez ise iftarı multi kültürel bir toplumda kutlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Her yerde bu yapılamıyor ancak Irak, Türkiye ve Azerbaycan’ı kapsayan bir geziden döndüm. Ve bu ülkelerde insanların nasıl bir araya geldiğini gördüm” dedi.

Dr. Qazi ise sözlerine “Bir Amerikalı ve Pakistanlı olarak şunu demek isterim; Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye çok yakındır. Biz Asya’da stratejik ortağız” diyerek başladı.

Qazi, “Ramazan bir aylık oruç ve özveri ayıdır. Kişisel disiplini, empatiyi ve şefkati öğretir. Ramazan zamanı ve programı organize ettiğiniz bir ay değil kalplerinizi açtığınız bir aydır” dedi.

Okunan ezanla iftarlarını açan konuklara Türkiye ve Azerbaycan kültüründen yemekler ve tatlılar ikram edildi. Konuklara Okay Cihaner ve Ali Tolga Demirtaş tarafından nihavent makamından segâh makamına, Yemen türküsünden Sarı Gelin'e uzanan Türk müziğinin örnekleri dinletildi.