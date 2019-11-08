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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan: 'Patent hukuksal zırhtır' - EDİRNE İzle

Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan: 'Patent hukuksal zırhtır' - EDİRNE İzle

Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan: "Patent hukuksal zırhtır" - EDİRNE - Türkiye ve Avrupa Patent Vekili ve ODTÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Senem Kayahan'ın açıklamaları.Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Kayahan: "Patent hukuksal zırhtır" - Türkiye ve Avrupa Patent Vekili ve ODTÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Senem Kayahan: - "Bir ilaç patent koruması altındaysa bu ilacın benzerini üretmeniz mümkün değil. Bu ilaç benzeri üretildiği takdirde patent sahipleri tarafından ihlal davaları üçüncü kişilere açılabiliyor. Türkiye'de özellikle ilaç sektöründe sıkça ihlal davası görülüyor" - "Patentle doğrudan ilişkili bir ticari gelir elde edemeseniz bile, patent, ürününüze sağladığı katma değer açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir korumadır"EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Türkiye ve Avrupa Patent Vekili ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Senem Kayahan, patentin, işletmeler ve üniversiteler için "hukuksal bir zırh" niteliğinde olduğunu söyledi.

Kayahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni öğrenilmeye başlanan patent bilinci ve farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.
Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üniversitelerde geliştirilen buluşlar için patentin önemine işaret eden Kayahan, "Patent başvurusu, buluş sahibi ve başvuru sahibi işletmelere çok güçlü bir koz veriyor. İleride buluşun ticarileşmesi konusunda elimizde ciddi bir koz bulunuyor. Mutlaka patent başvurusunun, farklı alternatifler değerlendirilmeden önce gündeme alınması gerekiyor." diye konuştu.
Kayahan, patentin fikri mülkiyet anlamında bir koruma sağladığını, dünyada özellikle ilaç ve elektronik eşya sektöründe bununla ilgili birçok dava bulunduğunu ifade etti.
- "Üçüncü kişilere ihlal davası açılabiliyor"Patent alındığında hukuk çerçevesinde üçüncü kişilere yaptırım uygulanabildiğini anlatan Kayahan, "Bir ilaç patent koruması altındaysa, bu ilacın benzerini üretmeniz mümkün değil. Bu ilaç benzeri üretildiği takdirde patent sahipleri tarafından ihlal davaları üçüncü kişilere açılabiliyor. Türkiye'de özellikle ilaç sektöründe sıkça ihlal davası görülüyor. Dünya gündeminde Apple ve Samsung davası çok ses getirdi. Apple'ın yaptığı binlerce patent başvurusunun geri dönüşümüdür bu davalar. Patentle doğrudan ilişkili bir ticari gelir elde edemeseniz bile, patent, ürününüze sağladığı katma değer açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken bir korumadır. Patent hukuksal bir zırhtır." değerlendirmesinde bulundu.

Mülkiye Patent Başvurusu Muhabir Elektronik Eşya Geri Dönüşüm 

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