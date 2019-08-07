Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank'ı ziyaret etti

( ANKARA )-Bakan Varank:" Uzay ajansı 20 yılık hayalimizdi"-" Bugün bereketli bir gün. Serdar bey bugün önemli bir imza atacak. Ukrayna ile uzay alanında iş birliği mutabakat zabtı imzasını Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda gerçekleştirecek"-"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" programı bugün resmi gazetede yayınlanmış oldu"
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