Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir müttefik' - BRÜKSEL

'Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir müttefik' - BRÜKSEL

"Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir müttefik" - BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları"Türkiye terörle mücadelede çok önemli bir müttefik" - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Türkiye, terörle mücadele kapsamında geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olmuştur" - "Türkiye'nin katkıları ve sağladığı altyapı olmadan, DEAŞ'a karşı söz konusu başarıları elde etmek çok daha zor olurdu"BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, terörle mücadele kapsamında geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olmuştur." dedi.
Stoltenberg, NATO karargahında, ABD'de 18 yıl önce düzenlenen 11 Eylül terör saldırılarını anma töreninin ardından basının sorularını cevapladı.Türkiye'nin terörle mücadeleye ne tür bir katkı sunduğunun sorulması üzerine Stoltenberg, "Türkiye, terörle mücadele kapsamında geçmişte de şimdi de çok önemli bir müttefik olmuştur. " diye konuştu.
Stoltenberg, Türkiye'nin özellikle Afganistan'da terörle mücadelede öncü ülkelerden biri olduğunu kaydederek bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Afganistan'a olan kararlılığı teyit ettiklerini ifade etti.
- "DEAŞ'la mücadelede temel rol"Türkiye'nin Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele konusunda da temel rol üstlendiğini belirten Stoltenberg, "Türkiye'nin katkıları ve sağladığı altyapı olmadan, DEAŞ'a karşı söz konusu başarıları elde etmek çok daha zor olurdu." ifadesini kullandı.NATO'nun Suriye'de sahada olmadığını anımsatan Stoltenberg, diğer taraftan ABD ve Türkiye gibi iki NATO müttefikinin faaliyetlerini koordine etmesinden ve birlikte hareket etme yolları aramalarından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Terörle Mücadele Anma Töreni Telefon Görüşmesi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Vatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği BulunduVatandaşın İhbarıyla PKK Cephaneliği Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı