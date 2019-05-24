Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın çıktı

Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın çıktı

mayınlı alandaki yangından görüntü

Yangına Müdahale Trol 

-dumanlardan görüntü
-genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Türkiye ile Suriye sınırını ayıran mayınlı alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın öğlen saatlerinde çıktı. Türkiye ile Suriye sınırını ayıran mayınlı alandaki kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm alanı kapladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri ve 2. Hudut Taburu'na bağlı TOMA araçlarının yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol atına alındı. Mayınlardan dolayı alanın içerisine giremeyen itfaiye ekipleri askeriyenin belirlediği noktalardan yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın ÖldüSokak Köpeklerinin Saldırdığı Yaşlı Kadın Öldü
Çarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle VurulduÇarşı Taraftar Grubu Lideri Tabanca İle Vuruldu
Orduda Heyelan FaciasıOrduda Heyelan Faciası
Konyada Korkunç Olay!Konyada Korkunç Olay!
Kadranı 280de Takılı Kaldı! 2 Kişi Hayatını KaybettiKadranı 280de Takılı Kaldı! 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı