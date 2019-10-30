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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama

- Türkiye - Suriye sınırında patlama

yükselen dumanlar, güvenlik kamerasında kaçışan insanlar

( RESULAYN ) RESULAYN

Kamera Güvenlik Kamerası Kaçış Yükselen Trol 


- Türkiye-Suriye sınırında meydana gelen patlama sınırın iki tarafında da paniğe neden oldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Resulayn kenti arasındaki bölgede meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın hemen ardından dumanlar yükselirken patlama ile birlikte hem Resulayn hem de Ceylanpınar'da büyük korku yaşandı. İlk belirlemelere göre bölgeden yükselen dumanların, sınır hattında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ya da mayının kontrollü bir şekilde patlatılmasından kaynaklandığı belirtildi.
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