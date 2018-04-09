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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü

İşbirliği protokolünden görüntüler

( LEFKOŞA ) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında işbirliği protokolü LEFKOŞA

Dera Hafta Sonu İmza Töreni Başkent İşbirliği Protokolü 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arasında işbirliği protokolü başkent Lefkoşa’da imzalandı. Protokole imzaları, Türkiye Sualtı Federasyonu Başkanı Şahin Özen ve KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi attı. Protokolle, SSTB ile TSSF arasında kurumsal işbirliği alanlarının geliştirilmesi, personel gelişimi ve bilgi paylaşımının sağlanması, TSSF tarafından SSTB’ye her yıl belirlenecek bir dönemde eğitim ve eğitmen desteği sağlanması, TSSF eğitmenlik sınavlarından en az birinin KKTC’de yapılması amaçlanıyor. Özen: “Her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” Şahin Özen imza töreninde yaptığı konuşmada, KKTC’de sualtı sporlarının gelişimine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını söyleyerek, yurtdışındaki ilk eğitmenlik sınavını KKTC’de yaptıklarını kaydetti.
Sınav için adaya gelenlerin Kıbrıs’ın sualtı zenginliğini görme imkanı bulduğunu dile getiren Özen, işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.
Çelebi: “Ülke tanıtımına katkı sağlayacak” Erdoğan Çelebi ise yaptığı konuşmada, protokolün ülke tanıtımına ve turizme katkı sağlayacağına inandıklarını söyleyerek, bu doğrultuda Türkiye’den gelen eğitmenlerin KKTC’de hafta sonu sınava girdiğini, ülkeyi tanıdıklarını, olanaklar hakkında bilgi edindiklerini belirtti.
Çelebi, bunun yanında yapılacak işbirliği ile ülkede de dalgıç yetiştirme yeteneğine sahip eğitmenler yetişeceğini vurguladı.
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