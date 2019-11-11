Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı - ANTALYA

Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı - ANTALYA

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın konuşması - Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci'nin konuşması - Genel görüntüler Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya: - " Antalya ’daki spor turizminin sadece futbol ve golf olarak kalmayıp farklı branşlarda da 7 bölgemize yayılıp gelişmesine katkı sağlayacağız."ANTALYA – Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı” Antalya 'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış programında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sporun din, dil, ırk ve millet ayrımı yapmayan birleştirici bir unsur olduğuna dikkati çekti.Spor turizminin önemine işaret eden Yerlikaya, çalıştayın spor turizminin anayasasının oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.
Yerlikaya, Bakanlık olarak bir yol haritası belirleyeceklerini belirterek şunları kaydetti:" Antalya 'daki spor turizminin sadece futbol ve golf olarak kalmayıp farklı branşlarda da 7 bölgemize yayılıp gelişmesine katkı sağlayacağız. Tesis anlamında bakıldığında 17 yıldır Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde temel altyapılarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık ve bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde tesis alt yapılarımızı yapmaya devam ediyoruz." - Temurci: "Spor turizmi dev bir sektör"Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise spor turizminin hızla büyüdüğüne dikkati çekti.Temurci, "Spor turizmi dev bir sektör. Türkiye’de de en hızlı büyüyen ülke ekonomisine, gelişimine katkı sağlayan öncü bir sektör." değerlendirmesini yaptı.Spor endüstrisinin toplam büyüklüğünün bilet satışları, medya hakları ve sponsorluk gelirleri, spor malzemeleri, spor giyim ve ekipmanları, lisanslı ürünler ve spor tesisleri gibi unsurlar dikkate alındığında 600 milyar dolara ulaştığına işaret eden Temurci, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde uluslararası seyahat ve turizm gelirlerinin yüzde 10'unun spor turizminden kaynaklandığının belirlendiğini aktardı.Temurci, Türkiye'nin dört mevsimin yaşandığı bir ülke olmasından dolayı hem yaz, hem de kış sporlarının yapılmasına uygun nadir ülkelerden biri olduğunu vurguladı.Çalıştay, 13 Kasım Çarşamba gününe kadar sürecek.

Anayasa Milyar Dolar Uluslararası Yol Haritası ve Gol 

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Halk Oylamasında Sandıktan evet ÇıktıHalk Oylamasında Sandıktan evet Çıktı
Başbakan Binali Yıldırım Yozgat'taBaşbakan Binali Yıldırım Yozgat'ta
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı