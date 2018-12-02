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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
'Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru' konferansı - AFAM Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kavas - İSTANBUL

'Türkiye-Somali Ortaklığı: İleriye Doğru' konferansı - AFAM Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kavas - İSTANBUL

"Türkiye - Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" konferansı - AFAM Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kavas - İSTANBUL - AFAM Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın konuşması - Salondan detaylar "Bugün Somalililer arasına dışarıdan ekilen bir fitne var" - AFAM Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas: - "Bugün Somalililer arasına dışarıdan ekilen bir fitne var. Somalililer o topraklarda binlerce yıldır yaşıyor. Niye şimdiki kadar kavga yoktu demek ki bir dış müdahale var. O konuda bunu ortadan kaldıracak olan Somalililerdir. Sizlere yardımcı olacak da Türkiye gibi ülkelerdir" - "Türkiye'de herkes Somali'nin şehirlerini, kabilelerinin isimlerini bilmiyor ama Somali ile ilişkilerin en üst seviyeye çıkmasına köylü, kasabalı, şehirli herkes inanıyor. Biz Somali'yi çok önemsedik"İSTANBUL (AA) - Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) Kurucu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, bugün Somalililer arasına dışarıdan ekilen bir fitne olduğunu belirterek, "Somalililer o topraklarda binlerce yıldır yaşıyor. Niye şimdiki kadar kavga yoktu demek ki bir dış müdahale var. O konuda bunu ortadan kaldıracak olan Somalililerdir. Sizlere yardımcı olacak da Türkiye gibi ülkelerdir." dedi.
Prof. Dr. Kavas, Doğu Afrika Araştırma ve Kalkınma Derneği'nce düzenlenen "Türkiye - Somali Ortaklığı: İleriye Doğru" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, bugün modern devletlerde mümkün mertebe aynı etnik, aynı soydan insanlar, aynı dil, aynı mezhep olursa devletin daha sağlam olduğunun söylendiğini ama Somali'nin bu kuralı bozan bir devlet olduğunu söyledi.

Çünkü Somali'nin, bu özelliklerin hepsine sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kavas, "Normalde en güçlü devletin Somali'de olması lazım ki olmalı da çünkü Somali bunu hak ediyor. Çünkü tüm ortak değerleri paylaşan bir millet. Dünyada, modern devlet tabirini hak eden başka bir devlet çok az." diye konuştu.
Somali'nin genelde "kabilecilik" yönüyle anlatıldığını dile getiren Prof. Dr. Kavas, sözlerine şöyle devam etti:"Kabile her toplumda, her ülkede var. İşçi sınıfı, memur sınıfı, asker sınıfı, bunlar bir anlamda kabile. Biz normalde pek kelimeyi düşünmeyiz ama aynı işleri yapan, aynı kültüre sahip insanların oluşturduğu küçük topluluklar Somali'de olduğu gibi dünyanın her yerinde var. Fransa'nın kuzeyindekiler ile güneyindekiler, batısı ile doğusunda yaşayanlar aynı dili konuşmuyorlar. Farklı kabiliyetleri var, farklı kabileler aslında. Yani kabilecilik de kavga unsuru değil aslında."Prof. Dr. Kavas, insanların kafasında fakir, yoksul, eğitim ve sağlık hizmetlerinin olmadığı bir Afrika tanımı olduğunu ifade ederek, "Binlerde Somalili aydın var dünyada. Somali gibi 10 tane devleti idare edebilecek kapasitesi var. Her bir Avrupa ülkesindeki onlarca uzman, ülkeleri şehir şehir, bölge bölge çalışıyor o ülkeyi öğrenmek için. Onlara niye yapıyorlar diye kızmaya hakkımız yok. Onlar yapıyorsa bizim de yapmamız lazım. Fransa bugünlerde karıştı. Birçok olay var. Biz de birçok yorum yapıyoruz. Ama bunların ne kadarı isabetli. Biz Fransa uzmanı değiliz. Köylerini, kasabalarını çalışmadık." değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye yaptığı gezinin bir milat olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kavas, o yıl Türkiye'den Somali'ye iki uçak dolusu yardım gönderildiğini hatırlattı.Prof. Dr. Kavas, "Türkiye'de herkes Somali'nin şehirlerini, kabilelerinin isimlerini bilmiyor ama Somali ile ilişkilerin en üst seviyeye çıkmasına köylü, kasabalı, şehirli herkes inanıyor. Biz Somali'yi çok önemsedik. Bugün Somalililer arasına dışarıdan ekilen bir fitne var. Somalililer o topraklarda binlerce yıldır yaşıyor. Niye şimdiki kadar kavga yoktu demek ki bir dış müdahale var. O konuda bunu ortadan kaldıracak olan Somalililerdir. Sizlere yardımcı olacak da Türkiye gibi ülkelerdir." ifadelerini kullandı.

Ali İl Mezhep Dış Müdahale Konferans Kabiliyet 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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