Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi - Aile fotoğrafı - BELGRAD
- Liderlerin gelişi - Liderlerin birbirleriyle selamlaşması - Aile fotoğrafı çekiminden detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ’da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye - Sırbistan - Bosna Hersek Üçlü Liderler Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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