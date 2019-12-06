'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği Haberi



- Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından yürütülen kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Çavuş Tahir ve Er Mustafa anıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Çavuş Tahir ve Er Mustafa şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.(MKM-BC -



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