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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği Haberi

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği Haberi

ANMA PROGRAMI

( ANKARA ) ANKARA

Şehit Ziyaretçiler Öğrenciler 


- Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından yürütülen kapsamında Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Çavuş Tahir ve Er Mustafa anıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehitleri; Çavuş Tahir ve Er Mustafa şehitlerin yakınları, müze ziyaretçileri ve öğrencilerin katılımıyla anıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşandı.(MKM-BC -
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